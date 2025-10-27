जब TV पर रो पड़े फैंस! शतक को छूने से ठीक पहले गिरा विकेट, 6 दिग्गजों के साथ 99 रन पर हुई ये अविश्वसनीय अनहोनी

Indian batsmen who were dismissed on 99 runs: क्रिकेट में शतक लगाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी 99 रन पर आउट हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता. यह उस मंजिल से बस एक कदम दूर रह जाने जैसा होता है. वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में कई भारतीय धुरंधर ऐसे रहे हैं, जिनकी किस्मत ने शतक से ठीक एक रन पहले उनका साथ छोड़ दिया. इस '99 के बैड लक' वाली लिस्ट में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप पर है. उनके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी भी इस अनचाहे रिकॉर्ड का शिकार हुए हैं. आइए जानते हैं किन-किन खिलाड़ियों को इस निराशा से गुजरना पड़ा है.

वनडे में 99 के स्कोर पर आउट होने वाले भारतीय

वनडे क्रिकेट में शतक के करीब आकर 99 रन पर आउट होना, बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक पल होता है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 6 बल्लेबाज इस दर्दनाक '99 के आंकड़े' के शिकार हुए हैं.

अनचाहे रिकॉर्ड में टॉप पर हैं सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ही इस अनचाही लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. सचिन को एक नहीं, बल्कि तीन बार 99 के स्कोर पर आउट होने का दर्द झेलना पड़ा है. मजेदार बात यह है कि ये तीनों घटनाएं एक ही साल 2007 में हुईं. उस साल सचिन ने तीन बार 99 के स्कोर पर आउट होकर अपने फैंस को निराश किया था. जहां वह पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, दूसरी बार इंग्लैंड के खिलाफ और तीसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे. शतक से एक रन पहले आउट होना सचिन के लिए सबसे बड़ी निराशा थी.

विराट कोहली

सचिन के बाद मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक विराट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.रन मशीन विराट कोहली साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे. जब वह शतक के बेहद करीब थे, तभी उनका विकेट गिर गया.

रोहित शर्मा

भारतीय टीम के कप्तान और 'हिटमैन' रोहित शर्मा भी इस बैड लक का शिकार हो चुके हैं. वह साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे.

क्रिस श्रीकांत

श्रीकांत 99 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाजों में से एक थे. वह साल 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.

वीवीएस लक्ष्मण

अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले वीवीएस लक्ष्मण साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.

राहुल द्रविड़

'द वॉल' के नाम से मशहूर और भरोसेमंद बल्लेबाज राहुल द्रविड़ साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन बनाकर आउट हुए थे.

यह लिस्ट साबित करती है कि क्रिकेट के खेल में किस्मत का फैक्टर कितना बड़ा होता है. शतक के इतना करीब आकर आउट होना हर बल्लेबाज के लिए एक कड़वा अनुभव होता है, भले ही उन्होंने अपने करियर में कितने ही बड़े रिकॉर्ड बनाए हों.