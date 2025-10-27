Advertisement
trendingNow12977445
Hindi Newsक्रिकेट

जब TV पर रो पड़े फैंस! शतक को छूने से ठीक पहले गिरा विकेट, 6 दिग्गजों के साथ 99 रन पर हुई ये अविश्वसनीय अनहोनी

Most 99 out in ODI: क्रिकेट में बल्लेबाज को जितना बुरा जीरो पर आउट होने पर लगता है, उससे कई गुना ज्यादा दुख 99 रन पर आउट होने पर लगता है. आज हम आपको ऐसे भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जो 99 रन पर आउट हुए हैं. इसमें सचिन तेंदुलकर तो ऐसे बल्लेबाज रहे हैं, जो कई बार शतक से चूके हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब TV पर रो पड़े फैंस! शतक को छूने से ठीक पहले गिरा विकेट, 6 दिग्गजों के साथ 99 रन पर हुई ये अविश्वसनीय अनहोनी

Indian batsmen who were dismissed on 99 runs: क्रिकेट में शतक लगाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी 99 रन पर आउट हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता. यह उस मंजिल से बस एक कदम दूर रह जाने जैसा होता है. वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में कई भारतीय धुरंधर ऐसे रहे हैं, जिनकी किस्मत ने शतक से ठीक एक रन पहले उनका साथ छोड़ दिया. इस '99 के बैड लक' वाली लिस्ट में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप पर है. उनके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी भी इस अनचाहे रिकॉर्ड का शिकार हुए हैं. आइए जानते हैं किन-किन खिलाड़ियों को इस निराशा से गुजरना पड़ा है.

वनडे में 99 के स्कोर पर आउट होने वाले भारतीय 
वनडे क्रिकेट में शतक के करीब आकर 99 रन पर आउट होना, बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक पल होता है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 6 बल्लेबाज इस दर्दनाक '99 के आंकड़े' के शिकार हुए हैं.

अनचाहे रिकॉर्ड में टॉप पर हैं सचिन तेंदुलकर 
क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ही इस अनचाही लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. सचिन को एक नहीं, बल्कि तीन बार 99 के स्कोर पर आउट होने का दर्द झेलना पड़ा है. मजेदार बात यह है कि ये तीनों घटनाएं एक ही साल 2007 में हुईं. उस साल सचिन ने तीन बार 99 के स्कोर पर आउट होकर अपने फैंस को निराश किया था. जहां वह पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, दूसरी बार इंग्लैंड के खिलाफ और तीसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे. शतक से एक रन पहले आउट होना सचिन के लिए सबसे बड़ी निराशा थी.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली
सचिन के बाद मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक विराट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.रन मशीन विराट कोहली साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे. जब वह शतक के बेहद करीब थे, तभी उनका विकेट गिर गया.

रोहित शर्मा
भारतीय टीम के कप्तान और 'हिटमैन' रोहित शर्मा भी इस बैड लक का शिकार हो चुके हैं. वह साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे.

क्रिस श्रीकांत 
श्रीकांत 99 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाजों में से एक थे. वह साल 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.

वीवीएस लक्ष्मण
अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले वीवीएस लक्ष्मण साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रन पर आउट हुए थे.

राहुल द्रविड़
'द वॉल' के नाम से मशहूर और भरोसेमंद बल्लेबाज राहुल द्रविड़ साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 99 रन बनाकर आउट हुए थे.

यह लिस्ट साबित करती है कि क्रिकेट के खेल में किस्मत का फैक्टर कितना बड़ा होता है. शतक के इतना करीब आकर आउट होना हर बल्लेबाज के लिए एक कड़वा अनुभव होता है, भले ही उन्होंने अपने करियर में कितने ही बड़े रिकॉर्ड बनाए हों.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Most 99 out in ODIcricket newsCricket recordssports news

Trending news

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'