दूसरे 'कोहली' को सेलेक्टर्स ने भुलाया...6 साल से Team India में वापसी को तरस रहा, संन्यास लेना ही आखिरी विकल्प!

Manish Pandey Career Almost End: भारतीय क्रिकेट में एक से बढ़कर एक धुरंधर हुए हैं. कई ऐसे खिलाड़ी आए, जिन्होंने अपने डेब्यू के साथ ही यह अहसास करा दिया कि वे वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ साल बाद ही वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए. एक ऐसा ही बदकिस्मत बल्लेबाज पिछले 6 साल से टीम इंडिया में वापसी को तरस रहा है. अब उसके पास संन्यास के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. ये वही खिलाड़ी है, जिसे शुरुआती दिनों में दूसरा विराट कोहली कहा गया, लेकिन आज वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया है.

यहां जिस स्टार बल्लेबाज की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मध्यक्रम के स्टाइलिश बल्लेबाज मनीष पांडेय (Manish Pandey) हैं, जो साल 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा थे. जब पांडेय इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो उनकी बेमिसाल तकनीक और क्लास को देखकर दिग्गज उनकी तुलना सीधे विराट कोहली से करते थे. एक वक्त जिन मनीष पांडेय को भारत का अगला 'चेस मास्टर' घोषित कर दिया गया था, वो खराब फॉर्म के चलते लगातार टीम से अंदर-बाहर होते रहे. इसी सिलसिले और इंजरी ने उनके करियर को ऐसा ब्रेक लगाया कि मात्र 68 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद अब उनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही मचाई थी तबाही

मनीष पांडेय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते ही सनसनी मचा दी थी. साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे में ही उन्होंने 86 गेंदों पर 71 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. इसके ठीक अगले साल, यानी 2016 में सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नामुमकिन दिख रहे लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 81 गेंदों पर नाबाद 104 रन कूट दिए थे. इस ऐतिहासिक शतक के दम पर उन्होंने भारत को अकेले दम पर मैच जिताया था, मगर अफसोस, वे इस सुनहरी शुरुआत को एक लंबे और महान करियर में तब्दील नहीं कर सके.

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मनीष पांडेय आखिरी बार कब खेले थे?

मनीष ने भारत के लिए 39 टी20 मैच खेले, जिसमें 44.31 की औसत से 709 रन बनाए. उन्होंने अपना आखिरी टी20 साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. पिछले 6 साल से वे टी20 टीम में वापसी को तरस रहे हैं. 29 वनडे मैचों में मनीष ने 566 रन बनाए. उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. पिछले 5 सालों से वनडे टीम के दरवाजे भी उनके लिए पूरी तरह बंद हैं.

आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं मनीष

इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले मनीष पांडेय आईपीएल के जरिए दुनिया के सामने आए थे. साल 2009 में अनिल कुंबले की कप्तानी वाली आरसीबी (RCB) के लिए खेलते हुए उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ महज 73 गेंदों में नाबाद 114 रन ठोक दिए थे. इसके साथ ही वे आईपीएल इतिहास में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे.

मनीष पांडेय का आईपीएल करियर बेहद लंबा रहा है. वे आईपीएल के इतिहास में पिछले 19 सीजन से लगातार खेलने वाले महज तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक 178 आईपीएल मैचों में 29.42 की औसत से 3942 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं.

IPL 2026 में KKR ने नहीं दिया भाव

मनीष पांडेय की किस्मत का फेर देखिए कि जिस खिलाड़ी ने आईपीएल में शतकों की शुरुआत की थी, उसे आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पूरे सीजन में सिर्फ 4 मैचों के प्लेइंग-11 में शामिल किया. हैरान करने वाली बात यह रही कि इन 4 मैचों में भी उन्हें एक बार भी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. इस बात ने साफ कर दिया कि अब फ्रेंचाइजी भी उन्हें बतौर मुख्य बल्लेबाज नहीं देख रही हैं.

मनीष पांडेय का आईपीएल करियर कैसा रहा है?

मनीष पांडेय आईपीएल में पिछले 19 सीजन में खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. अब तक वो 178 मैचों में 29.42 की औसत से कुल 3942 रन बना चुके हैं, जिसमें 115 छक्के और 340 चौके शामिल हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं. आईपीएल 2026 में इस खिलाड़ी को KKR ने सिर्फ 4 मैच खिलाए, लेकिन एक भी बार बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

क्या संन्यास ही आखिरी विकल्प?

मनीष पांडेय की उम्र 36 साल हो चुकी है. उनके लिए अब भारतीय नेशनल टीम में वापसी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत और युवाओं में ध्रुव जुरेल व नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी आ चुके हैं. इसलिए मनीष के लिए कोई जगह खाली नहीं है. ऐसे में क्रिकेट पंडितों का मानना है कि इस स्टार बल्लेबाज के पास अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर घरेलू क्रिकेट या विदेशी टी20 लीग्स पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई आखिरी विकल्प नहीं बचा है.

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