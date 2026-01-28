अभिषेक शर्मा के बल्ले ने दिया धोखा, बना शर्मनाक रिकॉर्ड, रोहित शर्मा-केएल राहुल और संजू सैमसन के लिस्ट में नाम दर्ज

Advertisement
India vs New Zealand Abhishek Sharma: गुवाहाटी में पिछले मैच में संजू सैमसन के गोल्डन डक के बाद अभिषेक ने इस सीरीज में पहली बार स्ट्राइक ली और मैट हेनरी का सामना किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑफ-साइड बाउंड्री के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश में आगे बढ़कर शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं लगी और बैकवर्ड पॉइंट पर डेवोन कॉन्वे के हाथों में चली गई.

Jan 28, 2026
India vs New Zealand Abhishek Sharma: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए बेताब न्यूजीलैंड ने बुधवार (28 जनवरी) को विशाखापत्तनम में शानदार बल्लेबाजी की. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद कीवी टीम ने 20 ओवर में 215/7 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. टिम साइफर्ट और डेवोन कॉनवे ने पावरप्ले में तूफान मचा दिया और उनकी पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 200 रन के स्कोर को पार किया.

साइफर्ट और कॉन्वे ने मचाई तबाही

साइफर्ट और कॉन्वे ने 50 गेंदों पर 100 रन की साझेदारी की. साइफर्ट ने 36 गेंदों में 62 रन (7 चौके, 3 छक्के) बनाए. उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. कॉन्वे ने 23 गेंदों में तेजी से 44 रन बनाए. पावरप्ले में टीम ने 71/0 का स्कोर बनाया. यह भारत के खिलाफ पावरप्ले में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. डेरिल मिचेल ने नाबाद 39 और ग्लेन फिलिप्स ने 24 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए.

पहली गेंद पर आउट हो गए अभिषेक शर्मा

215 रनों का पीछा करते हुए भारत को 20 ओवर के फॉर्मेट में अपने अब तक के सबसे बड़े रन-चेज को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी. हालांकि, भारत को शुरुआती झटका तब लगा जब तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए. गुवाहाटी में पिछले मैच में संजू सैमसन के गोल्डन डक के बाद अभिषेक ने इस सीरीज में पहली बार स्ट्राइक ली और मैट हेनरी का सामना किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑफ-साइड बाउंड्री के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश में आगे बढ़कर शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं लगी और बैकवर्ड पॉइंट पर डेवोन कॉन्वे के हाथों में चली गई.

ये भी पढ़ें: चेतेश्वर पुजारा की किस्मत खराब... टी20 में शतक से चूके, 165 की स्ट्राइक रेट से जमकर कूटे रन

राहुल के नाम पहली बार दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

अपने इस डक के साथ वह टी20 में गोल्डन डक पर आउट होने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए. अभिषेक का गोल्डन डक 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ केएल राहुल के आउट होने की याद दिलाता है. वनडे डेब्यू पर शतक बनाने के बाद राहुल टी20 करियर में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए थे. वह पहली ही गेंद पर तिरिपानो द्वारा बोल्ड हो गए थे. इसी तरह. 2022 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओबेड मैककॉय ने गोल्डन डक पर आउट किया था.

ये भी पढ़ें: 49 बॉल में शतक! न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, कीवी ओपनर्स ने मचाया गदर

टी20 में गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज

केएल राहुल बनाम जिम्बाब्वे, 2016
पृथ्वी शॉ बनाम श्रीलंका, 2021
रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज, 2022
संजू सैमसन बनाम न्यूजीलैंड, 2026
अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, 2026

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

India vs New Zealand Abhishek Sharma

