भारतीय गेंदबाज पर बड़ा एक्शन, इंग्लैंड के खिलाफ की बदसलूकी, आईसीसी ने दी सुनाई सजा

Gurnoor Brar ICC Code of Conduct: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए चेतावनी दी गई है. आईसीसी के अनुसार, बराड़ को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया. यह उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान "किसी खिलाड़ी पर अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने" से संबंधित है. इस घटना के लिए उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है.
यह घटना इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में हुई जब बराड़ ने अपनी ही गेंदबाजी पर गेंद को फील्ड किया और उसे बल्लेबाज की ओर अनुचित और खतरनाक तरीके से फेंक दिया. उस समय इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट क्रीज पर मौजूद थे. मैच रेफरी द्वारा इस हरकत को 'अनुचित और खतरनाक' माना गया.
मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना और माइक बर्न्स, तीसरे अंपायर सैम नोगाजस्की और चौथे अंपायर रसेल वारेन ने ये आरोप लगाए थे. आईसीसी नियमों के अनुसार, लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम आधिकारिक फटकार, अधिकतम खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक देने का प्रावधान है.
जब कोई खिलाड़ी 24 महीने की अवधि के भीतर चार या उससे अधिक डिमेरिट अंक तक पहुंच जाता है, तो उन्हें निलंबन अंकों में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. दो निलंबन अंक होने पर खिलाड़ी को एक टेस्ट, दो वनडे या दो टी20 से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो भी मैच पहले आए.
आईसीसी द्वारा दिए गए ये डिमेरिट अंक खिलाड़ी के रिकॉर्ड पर 24 महीने तक बने रहते हैं, जिसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है. भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, जिसमें बराड़ ने दो विकेट चटकाए थे. अब दोनों टीमें गुरुवार को कार्डिफ में होने वाले दूसरे वनडे में भिड़ेंगी.
आईसीसी ने जानकारी दी है कि बराड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया. उनके द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के कारण इस मामले में किसी औपचारिक सुनवाईकी आवश्यकता नहीं पड़ी.