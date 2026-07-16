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भारतीय गेंदबाज पर बड़ा एक्शन, इंग्लैंड के खिलाफ की बदसलूकी, आईसीसी ने दी सुनाई सजा

Gurnoor Brar ICC Code of Conduct: भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आधिकारिक चेतावनी दी गई है. उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:15 PM IST
भारतीय गेंदबाज पर बड़ा एक्शन, इंग्लैंड के खिलाफ की बदसलूकी, आईसीसी ने दी सुनाई सजा
Image Credit: भारत के तेज गेंदबाज गूरनूर बराड़ Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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