हर्षित राणा ने भारत के इस खूंखार बल्लेबाज से लिए हैं छक्के लगाने के टिप्स, खुद खोला राज

Harshit Rana: 18 जनवरी 2025 का दिन हर्षित राणा के लिए बेहद शानदार रहा था. ये वही दिन था, जब उन्होंने बताया कि वो ना सिर्फ गेंद से कमाल करते हैं बल्कि बल्ले से भी तबाही मचा सकते हैं. इंदौर वनडे में 338 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, तब हर्षित ने विराट कोहली के साथ मोर्चा संभाला और बल्ले से गर्दा उड़ा दिया था. उन्होंने नंबर 7 पर आकर 43 बॉल पर 52 रन ठोके थे, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे. जिसने भी ये पारी देखी, वो खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाया था.

हालांकि भारत वो मैच जीत नहीं पाया था और उसे 41 रनों से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन हर्षित अपनी बैटिंग से फैंस का दिल जीत ले गए थे. अब इस गेंदबाज ने खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने तूफानी छक्के लगाने के टिप्स किससे लिए हैं और किस दिग्गज ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है.

हर्षित ने लिया इस दिग्गज का नाम

MenXP को दिए एक इंटरव्यू में हर्षित राणा ने उस दिग्गज का नाम बताया है, जिससे उन्होंने छक्के लगाने और तूफानी बैटिंग के टिप्स लिए हैं. हर्षित ने बताया कि जब वो टीम इंडिया में पहली बार चुने गए, तो नेट्स में रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देख रहे थे. तभी हिटमैन ने उन्हें पास बुलाकर जो अहम टिप्स दिए, वो हर्षित के बहुत काम आते हैं. उन्हीं टिप्स की मदद से उनकी बैटिंग में काफी सुधार हुआ. रोहित वही दिग्गज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 650 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

रोहित के बारे में क्या बोले हर्षित राणा?

हर्षित राणा ने बताया कि, 'जब मैं पहली बार टीम में शामिल हुआ, तो रोहित भाई नेट्स में बैटिंग कर रहे थे और मैं पीछे खड़ा होकर उन्हें देख रहा था. उन्होंने खुद मुझे बुलाया और लगभग 40 मिनट तक मुझसे बात की, मुझे चीजें समझाईं. मैं सोचता रहा कि वह मुझसे इतनी देर तक क्यों बात कर रहे थे. वह इतने बड़े खिलाड़ी और बड़ी हस्ती हैं. वह मेरी ज़िंदगी के सबसे गर्व के पलों में से एक था और मेरे लिए एक अजीब सी फीलिंग थी. तभी मुझे एहसास हुआ कि वह इतने महान खिलाड़ी और महान इंसान क्यों हैं, क्योंकि वह युवा खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं.' हर्षित का ये बयान बताता है कि बल्लेबाजी को मजबूत करने में रोहित शर्मा ने कैसे उनकी मदद की.

कैसा है हर्षित राणा का इंटरनेशनल करियर?

हर्षित राणा भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं. आईपीएल 2023-24 में बढ़िया प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली. वो अब तक 2 टेस्ट में 4 विकेट, 14 वनडे में 26 विकेट, जबकि टी20 के 6 मैचों में 7 शिकार कर चुके हैं. खास बात ये है कि वो पहले 14 वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह से भी आगे हैं. बुमराह ने अपने पहले 14 वनडे मैचों में 24 विकेट झटके थे, जबकि हर्षित 26 विकेट ले चुके हैं. बल्ले से इस खिलाड़ी ने टेस्ट में 7, वनडे में 124 और टी20 में 48 रन किए हैं.

