शर्मनाक: इस गेंदबाज ने एक ओवर में लुटाए 36 रन, BCCI ने 3 साल पहले टीम इंडिया से काट दिया था पत्ता

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज उमरान मलिक का DY पाटिल टी20 कप में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. 25 फरवरी को मुंबई कस्टम्स के खिलाफ टाटा स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने सिर्फ दो ओवर में 59 रन दिए. 193 रन का बचाव करते हुए, उमरान मलिक ने कप्तान शार्दुल ठाकुर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 26, 2026, 04:07 PM IST
Photo Credit (BCCI)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज उमरान मलिक का DY पाटिल टी20 कप में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. 25 फरवरी को मुंबई कस्टम्स के खिलाफ टाटा स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने सिर्फ दो ओवर में 59 रन दिए. 193 रन का बचाव करते हुए, उमरान मलिक ने कप्तान शार्दुल ठाकुर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की. शार्दुल ठाकुर के पहले ओवर में 10 रन देने के बाद, उमरान मलिक ने अपने शुरुआती स्पेल में 23 रन दिए, जिसमें रुग्वेद मोरे ने एक चौका और तीन छक्के लगाकर टाटा स्पोर्ट्स क्लब पर तुरंत दबाव बना दिया.

टाटा स्पोर्ट्स क्लब को अहम झटका तब लगा जब उमरान मलिक 13वें ओवर में अपना दूसरा ओवर करने लौटे. मुंबई कस्टम्स पहले से ही लक्ष्य का पीछा करने की अच्छी स्थिति में थी. उमरान मलिक के ओवर की शुरुआत एक सिंगल से हुई और फिर दूसरी गेंद पर चौका लगा. पहली गेंद पर सिंगल लेने के बाद, रुग्वेद मोरे ने दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का मारा, जिसे नो-बॉल करार दिया गया. इसके बाद मिली फ्री हिट पर कोई रन नहीं बना, लेकिन मोरे ने अगली दो गेंदों पर 10 रन, एक छक्का और एक चौका मारा.

इस गेंदबाज ने एक ओवर में लुटाए 36 रन

इसके बाद एक वाइड और एक और नो-बॉल हुई, जिसमें सचिन ने फ्री हिट पर चौका मारा, जो फिर से एक अवैध गेंद थी और आखिरी फ्री हिट पर एक और छक्का लगा. इस ओवर में उमरान मलिक ने 36 रन दे दिए, जिससे उनका बॉलिंग फिगर 2-0-59-0 रहा. मुंबई कस्टम्स ने 16 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. रुग्वेद मोरे ने 46 गेंदों पर 101 रन बनाए.

कोलकाता नाइट राइडर्स की चिंता बढ़ गई

उमरान मलिक के इस प्रदर्शन से IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चिंता बढ़ गई है. उमरान मलिक, जिन्हें 2025 सीजन से पहले 75 लाख रुपये में खरीदा गया था, फिलहाल वह संघर्ष कर रहे हैं. DY पाटिल रेड के खिलाफ पिछले मैच में, उमरान मलिक ने चार ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट लिया था, जिसमें पावरप्ले में 27 रन का एक ओवर शामिल था.

3 साल पहले खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

KKR की पेस यूनिट पहले से ही दबाव में है. मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया है, जबकि मथीशा पथिराना को ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. हर्षित राणा भी घुटने की चोट से उबर रहे हैं. कम विकल्पों के साथ, KKR को उम्मीद थी कि उमरान मलिक अहम भूमिका निभाएंगे. हालांकि, उनकी हालिया फॉर्म खराब है. 24 वर्षीय उमरान मलिक ने भारत के लिए 10 वनडे और आठ टी20 मैच खेले हैं, उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2023 में खेला था. उमरान मलिक ने भारत के लिए वनडे में 13 और T20I में 11 विकेट झटके थे.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

Umran Malik

