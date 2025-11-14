जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, ध्वस्त किया अश्विन का ये महारिकॉर्ड

India vs South Africa 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है. जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है. कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की बेहद कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली है. जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में अभी तक 3 विकेट झटके हैं.

जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास

जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (23 रन), एडेन मार्करम (31 रन) और टोनी डी जोरजी (24 रन) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. रयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड करते हुए जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जसप्रीत बुमराह अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. इस दौरान उन्होंने अपने हमवतन पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

बुमराह ने ध्वस्त किया अश्विन का ये महारिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 220 मैच खेलते हुए 152 विकेट बोल्ड के जरिए हासिल किए हैं. वहीं, पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 287 मैच खेलते हुए 151 विकेट झटके थे. जसप्रीत बुमराह से आगे अब केवल कपिल देव और अनिल कुंबले ही हैं. अनिल कुंबले ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए 186 विकेट चटकाए हैं. वहीं, कपिल देव ने गिल्लियां उड़ाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 167 विकेट हासिल किए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में बोल्ड के जरिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय

1. अनिल कुंबले - 186 विकेट

2. कपिल देव - 167 विकेट

3. जसप्रीत बुमराह - 152 विकेट

4. रविचंद्रन अश्विन - 151 विकेट

5. रवींद्र जडेजा - 145 विकेट