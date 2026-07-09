IND W vs ENG W: 'घर में खाली नहीं बैठना...' लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट से पहले हरमनप्रीत कौर ने BCCI से कर दी ये बड़ी मांग

Harmanpreet Kaur: क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले 'लॉर्ड्स' के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और भारत की महिला टीमों के बीच ऐतिहासिक टेस्ट मैच होने जा रहा है. यह पहला मौका है, जब महिला टीमें इस मैदान पर टेस्ट खेलेंगी. 10 जुलाई सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है. इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूर्व संध्या पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक सुझाव देते हुए बड़ी मांग कर दी है. उन्होंने महिला क्रिकेट में टेस्ट मैचों की कम संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है.
हरमनप्रीत ने साफ किया कि एक खिलाड़ी के तौर पर वे और उनकी टीम बहुत सारे टेस्ट मैच खेलना चाहती हैं, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी घर पर खाली बैठना पसंद नहीं करता. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार महिला टेस्ट मैच होने की बात से वह खुद हैरान रह गई थीं. उन्होंने इस पल को बेहद खुशी वाला बताया.
लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट मैच खेलने को लेकर हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'बचपन में हम सब लॉर्ड्स में टेस्ट खेलने का सपना देखते थे और आज वह पूरा हो रहा है. मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि यहां पहले कभी महिला टेस्ट नहीं हुआ. मैं इसे इस तरह देखती हूं कि भले ही इसमें देर हुई, लेकिन बहुत देर नहीं हुई. मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं अभी खेल रही हूं और इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने जा रही हूं.'
भारतीय कप्तान ने महिला क्रिकेट को टेस्ट प्रारूप में मजबूत बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट को सुधारने की वकालत की. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में हमारा ध्यान पूरी तरह व्हाइट बॉल (वनडे और टी20) क्रिकेट पर केंद्रित हो गया था, लेकिन अब BCCI रेड बॉल क्रिकेट में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है, जो बेहतरीन संकेत है. उन्होंने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए घरेलू स्तर पर लगातार चार दिवसीय मैच होना बेहद जरूरी है.
हाल ही में समाप्त हुए महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के जल्दी बाहर हो जाने के दर्द पर भी हरमनप्रीत ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का वह सफर हम सभी के लिए बेहद मुश्किल और भावुक पल था, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए. हालांकि, लॉर्ड्स टेस्ट की घोषणा ने टीम के भीतर नया जोश भर दिया है. सभी लड़कियां सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने के लिए बेहद उत्साहित हैं और पुरानी बातों को पीछे छोड़ चुकी हैं.
भले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साल 2021 से अब तक सिर्फ 13 टेस्ट खेले हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहा है. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए अपने पिछले दोनों टेस्ट मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. हरमनप्रीत ने कहा कि हम भले ही टेस्ट खेलने के आदी न हों, लेकिन हम इस फॉर्मेट का भरपूर आनंद लेते हैं. टीम का माहौल बेहद सकारात्मक है और हम इस ऐतिहासिक मैच का लुत्फ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.