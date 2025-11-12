19 साल बाद टूटेगा पोंटिंग का रिकॉर्ड, कप्तान गिल रचेंगे इस साल का सबसे बड़ा इतिहास, जानें पूरा मामला

भारत के टेस्ट कप्तान व सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल इस साल बेहद धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर उनके विस्फोटक बल्लेबाजी को भला कौन ही भूलेगा. 2 दिनों बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. गिल एक बार फिर अपने बल्ले से तबाही मचाना चाहेंगे. गिल ने इंग्लैंड दौरे पर अनगिनत रिकॉर्ड स्थापित किए थे. उनकी बल्लेबाजी को देखकर लोगों के होश उड़ गए थे. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज जीत के साथ अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहेगी. गौरतलब है भारत के कप्तान शुभमन गिल के पास ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

तोड़ेंगे पोंटिंग का रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं. गिल आगामी सीरीज में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ सकते हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने साल 2006 में बतौर कप्तान 7 शतक ठोके थे. वहीं, गिल के नाम फिलहाल 5 शतक है. ऐसे में उनके पास ये ऐतिहासिक महारिकॉर्ड जमाने का जबरदस्त मौका है.

पहले भारतीय कप्तान

गिल ने इंग्लैंड दौरे पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी कप्तानी करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी. उन्होंने उस सीरीज के दौरान 754 रन बनाए थे. यही नहीं अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 269 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेल डाली. गिल बतौर भारतीय कप्तान कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले खिलाड़ी हैं. उनके पास रिकी पोंटिंग जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड ध्वस्त करने का जबरदस्त मौका है.



बना देंगे नायाब रिकॉर्ड

गिल अगर आगामी सीरीज में दोहरा शतक लगा देते हैं, तो वह विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे. आजतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 3 ही खिलाड़ी दोहरा शतक ठोक पाए हैं. वहीं, वीरेंद्र सहवाग के नाम तिहरा शतक है. सहवाग ने सबसे ज्यादा 319 रनों की पारी खेलकर इतिहास कायम कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

.ये भी पढ़ें: खूंखार गेंदबाजी से हिला दी थी दक्षिण अफ्रीका की टीम, क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाला इकलौता दिग्गज