कुर्सी की पेटी बांध लीजिए... एडिलेड में गरजने वाला है 'RO-KO' का बल्ला, ऑस्ट्रेलिया को मिल गई चेतावनी

Rohit Sharma Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच एडिलेड में रोमांचक मुकाबला गुरुवार (23 अक्टूबर) को होने वाला है. दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का यह दूसरा मुकाबला होगा और भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो जैसा है. अगर टीम इंडिया हारती है तो सीरीज गंवा देगी. ऐसे में उसकी नजर जोरदार वापसी करने पर है. पहले वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था. रोहित 8 रन पर आउट हो गए थे तो कोहली का खाता नहीं खुला था. अब दोनों दिग्गजों से एडिलेड में धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

रोहित-कोहली से कोच को उम्मीद

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन किया है. कोटक का मानना है कि 'रो-को' ने सीरीज के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन मौसम ने खेल बिगाड़ दिया. उनके मुताबिक, पर्थ में मौसम की स्थिति बल्लेबाजों के लय हासिल करने में संघर्ष करने का एक प्रमुख कारण थी, जिसके कारण खिलाड़ियों को कई बार मैदान से बाहर जाना पड़ा. इन दो दिग्गजों ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समापन के बाद पहली बार टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन फैंस को निराश कर गए.

बारिश के कारण खेल हुआ खराब

बारिश से प्रभावित पिछले मैच में भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सितांशु कोटक ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, ''रोहित-कोहली काफी अनुभवी हैं. मुझे लगता है कि मौसम की वजह से ऐसा हुआ. अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने उतरता, तो भी स्थिति ऐसी ही होती. जब चार-पांच बार रुकावट आती है और हर दो ओवर में आप अंदर जाकर मैदान पर वापस आते हैं, तो यह आसान नहीं होता.''

पूरी तरह तैयार हैं रोहित-कोहली

बल्लेबाजी कोच ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कहा, ''ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी की थी. मुझे लगता है कि अभी उनके बारे में किसी तरह की राय बनाना जल्दबाजी होगी. उन्होंने अभी-अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. वे अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं. हमें उनकी तैयारियों और उनकी फिटनेस की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता है. वे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भी जाते हैं. वे वहां क्या कर रहे हैं, जाहिर है कि मैं उन्हें देखता हूं.''

'हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे'

कोटक ने कहा, "ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ अगर जरूरत न हो तो आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे. अगर वे सही काम कर रहे हैं और आप फिर भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सही तरीका नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि दोनों के पास काफी अनुभव है. ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उनके पास तैयारी के लिए समय था और उन्होंने ऐसा किया भी.''