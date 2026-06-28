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भारतीय क्रिकेट का ब्लैक संडे... टी20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर की सेना का टूटा दिल, आयरलैंड से सीरीज हारी श्रेयस की टीम

India vs Australia Womens T20 World Cup, India vs Ireland 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट के लिए रविवार (28 जून) का दिन एक काला अध्याय लेकर आया. एक तरह पुरुष टीम नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में थी तो दूसरी ओर महिला टीम लंदन के लॉर्ड्स में परास्त हो गई. उसका टी20 वर्ल्ड कप में सफर समाप्त हो गया और टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:59 PM IST
भारतीय क्रिकेट का ब्लैक संडे... टी20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर की सेना का टूटा दिल, आयरलैंड से सीरीज हारी श्रेयस की टीम
Image Credit: भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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