भारतीय क्रिकेट का ब्लैक संडे... टी20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर की सेना का टूटा दिल, आयरलैंड से सीरीज हारी श्रेयस की टीम

India vs Australia Womens T20 World Cup, India vs Ireland 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट के लिए रविवार (28 जून) का दिन एक काला अध्याय लेकर आया. 737 किलोमीटर की दूरी पर भारत की दो टीमों का हार का सामना करना पड़ा. दोनों टीमें यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ही खेल रही थी. एक तरह पुरुष टीम नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में थी तो दूसरी ओर महिला टीम लंदन के लॉर्ड्स में परास्त हो गई. उसका टी20 वर्ल्ड कप में सफर समाप्त हो गया और टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई.
टी20 महिला वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छह विकेट से हराकर उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म कर दीं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 170/4 का स्कोर बनाया. हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 27 गेंदों में 56 रन बनाए. जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही तीन विकेट लेकर अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन एलिस पैरी (38 गेंदों में 56 रन) और एश्ले गार्डनर (29 गेंदों में नाबाद 53 रन) के बीच 100 रनों की शानदार साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को एक ओवर बाकी रहते जीत दिला दी.
Australia won by 6 wickets.
Well fought, #WomenInBlue
Thank you for all the support as our #T20WorldCup 2026 campaign draws to a close.
Scorecard https://t.co/WlUV2rjwTj #TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/redauShDeH
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2026
दीप्ति शर्मा ने एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की और महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बन गईं. इस हार के साथ भारत ग्रुप A में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.
दूसरी ओर, रविवार को बेलफास्ट में खेले गए दूसरे और आखिरी T20I मैच में आयरलैंड ने भारत को एक रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप चैंपियन के खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप किया. जीत के लिए जरूरी 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 9 विकेट पर 153 रन ही बना सका. इससे पहले प्रिंस यादव (22 रन देकर 3 विकेट) ने तीन विकेट लिए और भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट पर 154 रनों पर रोक दिया.
Ireland win the nd T20I by 1 run and clinch the series.
Up next for #TeamIndia is the T20I series against England.
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— BCCI (@BCCI) June 28, 2026
अर्शदीप सिंह (35 रन देकर 2 विकेट) और शिवम दुबे (25 रन देकर 2 विकेट) ने भी दो-दो विकेट लिए. मेहमान टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया, जबकि वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला.