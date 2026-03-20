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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट में मचा बवाल, दिग्गज ने कमेंट्री से लिया संन्यास, लगाया रंगभेद का आरोप

IPL 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट में मचा बवाल, दिग्गज ने कमेंट्री से लिया संन्यास, लगाया रंगभेद का आरोप

IPL 2026 Laxman Sivaramakrishnan: पूर्व भारतीय लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बीसीसीआई (BCCI) कमेंट्री से संन्यास की घोषणा की है. उन्होंने अपने 23 साल के करियर के दौरान रंगभेद और अवसरों की कमी के गंभीर आरोप लगाए हैं. जानें इस विवाद की पूरी सच्चाई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:01 PM IST
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IPL 2026 Laxman Sivaramakrishnan: पूर्व भारतीय लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के लिए कमेंट्री से संन्यास ले लिया है. 60 वर्षीय शिवरामकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट की एक सीरीज के माध्यम से यह चौंकाने वाली घोषणा की. उनकी पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई है, उन्होंने बीसीसीआई के साथ अपने 23 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान नस्लवाद और अवसरों की कमी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि दशकों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें वह सम्मान और अवसर नहीं मिले जिसके वे हकदार थे.

अपने 'एक्स' अकाउंट के जरिए शिवरामकृष्णन ने खुलासा किया कि दो दशकों से अधिक समय तक सेटअप का हिस्सा रहने के बावजूद, उन्हें टॉस ड्यूटी और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी जैसी प्रमुख भूमिकाओं के लिए लगातार नजरअंदाज किया गया. जब एक सोशल मीडिया यूजर ने सुझाव दिया कि इसमें 'नस्ल' (Race) एक कारक हो सकती है, तो शिवरामकृष्णन ने सहमति व्यक्त करते हुए लिखा, "आप सही हैं. यह रंग के आधार पर भेदभाव (Colour discrimination) है.'' उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उनके रंग के कारण उन्हें मुख्य ऑन-एयर भूमिकाओं से दूर रखा गया.

क्या नए कमेंटेटर्स को उनके ऊपर तरजीह दी गई? 

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शिवरामकृष्णन ने इस बात पर कड़ा सवाल उठाया कि आखिर क्यों उन्हें उन अवसरों से वंचित रखा गया जो नए आने वाले कमेंटेटर्स को आसानी से दे दिए गए. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ''अगर मुझे 23 वर्षों तक टॉस और प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और नए लोग आकर ये भूमिकाएं निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है?" उन्होंने आगे बताया कि जब रवि शास्त्री जैसे दिग्गज नाम टीम सेटअप का हिस्सा थे, तब भी उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां नहीं दी गईं, जो एक लंबे समय से चली आ रही भेदभावपूर्ण पद्धति की ओर इशारा करता है.

टीवी प्रोडक्शन के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है?

अनुभवी कमेंटेटर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका संन्यास लेना केवल काम छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह टीवी प्रोडक्शन और भूमिकाओं के आवंटन के तरीके पर सवाल उठाने के बारे में है. उन्होंने रहस्यमयी अंदाज में लिखा, ''मेरा संन्यास लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ ही टीवी प्रोडक्शन की एक कहानी भी सामने आ रही है. जल्द ही आप इसकी बड़ी तस्वीर देखेंगे.'' उनके इस बयान ने क्रिकेट प्रसारण जगत में खलबली मचा दी है और लोग अब पर्दे के पीछे की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं.

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कौन हैं लक्ष्मण शिवरामकृष्णन?

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन 1980 के दशक की शुरुआत में भारत के सबसे होनहार लेग स्पिनरों में से एक थे. उन्होंने 1983 और 1987 के बीच भारत के लिए 9 टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 26 विकेट लिए, जिसमें तीन बार 'पांच विकेट' लेने का कारनामा शामिल था. वनडे में उनके नाम 15 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 1983 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान किया था और एक युवा खिलाड़ी के रूप में घरेलू मैच में महज दो रन देकर सात विकेट लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था.

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उनका क्रिकेट और कमेंट्री करियर कैसा रहा? 

शिवरामकृष्णन के करियर का सबसे यादगार प्रदर्शन 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने एक ही मैच में 12 विकेट झटके थे. वह ऑस्ट्रेलिया में 1985 की विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय टीम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा और दो दशकों से अधिक समय तक एक प्रमुख आवाज बने रहे. उन्हें विशेष रूप से स्पिन गेंदबाजी पर उनके तकनीकी विश्लेषण के लिए पहचाना जाता है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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