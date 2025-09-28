IND vs PAK: 'पाकिस्तान हाथ जोड़कर माफी मांगेगा', फाइनल में भारत की 'प्रचंड जीत' के लिए देशभर में पूजा और हवन

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी. भारतीय फैंस को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगी. भारत-पाकिस्तान के इस महामुकाबले से पहले क्रिकेट प्रेमियों की प्रतिक्रियाएं आई हैं.

फाइनल में भारत की 'प्रचंड जीत' के लिए पूजा

कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए फैंस ने हवन किया. फैंस हवन के समय भारतीय झंडा, कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ ही अन्य क्रिकेटरों की तस्वीर लेकर बैठे हुए थे. फैंस का कहना था कि भारतीय टीम ने जिस तरह पाकिस्तान को 14 सितंबर और 21 सितंबर को हराया है, उसी तरह आज (रविवार) होने वाले फाइनल में भी पाकिस्तान को हराएगी और चैंपियन बनेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

'पाकिस्तान को मिलेगी शर्मनाक हार'

एक फैन ने कहा, 'हमने भारत की जीत को लेकर हवन किया है. भारतीय टीम के साथ पूरे देश की दुआएं हैं. भारत आज पाकिस्तान को हराएगा. मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहूंगा. पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और मैच जीतेगी.' एक अन्य फैन ने कहा, 'पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारे पीठ में खंजर मारा है. पाकिस्तान हमेशा हमसे हारता है, चाहे मैदान क्रिकेट का हो या फिर जंग का. वह अपनी जीत का झूठा डंका पीटते हैं. पाकिस्तान जो भी मैच अब तक भारत से हारा है, अगर लाइव नहीं हुआ होता, तो वे उसमें भी खुद को जीता हुआ बताते. पाकिस्तानी झूठे हैं.'

'पाकिस्तान हाथ जोड़कर माफी मांगेगा'

मोहित वर्मा नाम के एक फैन ने कहा, 'पाकिस्तान हमेशा हारता रहा है. पाकिस्तानी क्रिकेटरों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है. मैं चाहता हूं कि एशिया कप के बाद दोनों देशों के बीच मैच न हो. भारत फाइनल में पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज करेगा. कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा कमाल करेंगे. संतोष वर्मा ने कहा कि भारत की जीत के लिए हमने हवन किया है. हम पाकिस्तान को ऐसा हराएंगे कि वो हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और कहेगा कि आपके साथ नहीं खेलेंगे. भारतीय टीम अजेय रहते हुए एशिया कप के फाइनल में पहुंची है. वहीं, पाकिस्तान भारत से दो बार हारकर (लीग और सुपर-4) और श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है.