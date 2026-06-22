Add Zee Business As A Preferred Source
App

खत्म हुआ भारत के इन 5 क्रिकेटर्स का वनडे करियर? टीम इंडिया में फिर मौका मिलना नामुमकिन के बराबर

भारत के 5 क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनका वनडे इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो गया है और उनके लिए भारतीय ODI टीम के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने संन्यास का ऐलान नहीं किया है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 22, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:48 AM IST
खत्म हुआ भारत के इन 5 क्रिकेटर्स का वनडे करियर? टीम इंडिया में फिर मौका मिलना नामुमकिन के बराबर

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शशि थरूर का वो एक बयान और कांग्रेस में 'विस्फोट', कश्मीर मुद्दे पर घिरी पार्टी
Shashi Tharoor34 min ago
2
Korba News46 min ago
3
CBSE Class 12 Result 202648 min ago
4
iPhone51 min ago
5
Fibrebond1 hr ago