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India vs England: टीम इंडिया के कोच का चौंकाने वाला कदम, इंग्लैंड दौरे के बाद पद छोड़ने का किया ऐलान!

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने निजी कारणों से पद छोड़ने की इच्छा जताई है. जानें क्या है पूरा मामला और पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने गौतम गंभीर के समर्थन में क्या कहा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 14, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:07 PM IST
India vs England: टीम इंडिया के कोच का चौंकाने वाला कदम, इंग्लैंड दौरे के बाद पद छोड़ने का किया ऐलान!
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच रयान टेन डोशेट.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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