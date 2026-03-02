छठी बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 2 टीमें पहले ही कर चुकीं ये कारनामा, एक पाकिस्तान दूसरा कौन?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटछठी बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 2 टीमें पहले ही कर चुकीं ये कारनामा, एक पाकिस्तान दूसरा कौन?

T20 World Cup 2026 India vs West Indies: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारत ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना 5 मार्च को करेगी.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:18 AM IST
Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

T20 World Cup 2026 India vs West Indies: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 52वें मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की. सुपर 8 के ग्रुप 1 के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. यह मुकाबला रविवार (1 मार्च) को ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला गया. मैच को एक 'वर्चुअल क्वार्टरफाइनल' माना जा रहा था क्योंकि दोनों टीमों के पास 2-2 अंक थे और सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी थी. इस जीत के साथ ही ग्रुप 1 से भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है. ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अंतिम-4 में अपनी जगह बनाई है.

भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गई है. यह भारत की छठी (6th) सेमीफाइनल उपस्थिति है. इससे पहले केवल दो टीमें यह उपलब्धि हासिल कर पाई हैं. पाकिस्तान (2007, 2009, 2010, 2012, 2021, 2022) और इंग्लैंड (2010, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026) ने ऐसा किया है. भारत ने भी अब 2007, 2014, 2016, 2022, 2024 और 2026 में सेमीफाइनल में पहुंचकर इन दोनों की बराबरी कर ली है.

इस मैच में नहीं चला अभिषेक शर्मा का बल्ला

वेस्टइंडीज से भिड़ने से पहले भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों के विशाल अंतर से हराया था. उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए 256/4 का स्कोर खड़ा किया था, जो इस टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. अभिषेक शर्मा ने 55 रन बनाए थे, लेकिन वह वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में फेल हो गए थे. अभिषेक सिर्फ 10 रन ही बना सके. उन्होंने 11 गेंदों की पारी में 2 चौके लगाए.

ये भी पढ़ें: संजू सैमसन का 'विराट' अवतार देख नतमस्तक हुए सूर्या, बीच मैदान झुककर किया नमन

बड़ी पारी नहीं खेल पाए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. उसके लिए रोस्टन चेज ने 40, जेसन होल्डर ने नाबाद 37, रोवमन पॉवेल ने नाबाद 34, शाई होप ने 32 और शिमरॉन हेटमायर ने 27 रन बनाए. अच्छी शुरुआत को वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी में नहीं बदल पाया. भारत के लिए गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 सफलता मिली.

ये भी पढ़ें: 12 चौके... 4 छक्के और 97* रन, भारत का जांबाज योद्धा, अकेले दम पर पहुंचाया सेमीफाइनल

सैमसन ने दिलाई टीम इंडिया को जीत

इसके बाद भारत के लिए संजू सैमसन ने ऐतिहासिक पारी खेली. वह 50 गेंद पर 97 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए. सैमसन का स्ट्राइक रेट 194 का रहा. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पर 27, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 16 गेंद पर 18 और हार्दिक पांड्या ने 14 गेंद पर 17 रन बनाए. ईशान किशन 6 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए. शिवम दुबे 4 गेंद पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

T20 World Cup 2026Indian cricket teamSanju Samson

