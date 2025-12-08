टीम इंडिया के लिए रेड अलर्ट... कटक में शर्मनाक रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के सामने फिसड्डी

Indian Cricket Team Record in Cuttack: भारत और साउथ अफ्रीका का कारवां कोलकाता से शुरू होकर गुवाहाटी, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम होते हुए अब कटक पहुंच गया है. टेस्ट सीरीज में मिली 0-2 की हार का बदला लेते हुए टीम इंडिया ने वनडे में 2-1 से जीत हासिल की. अब टी20 की बारी है. पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर (मंगलवार ) को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे के बाद इस फॉर्मेट में भी सफलता हासिल करना चाहेगी.

विस्फोटक बल्लेबाजों की होगी वापसी

टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हुए शुभमन गिल इस सीरीज में वापसी करने वाले हैं. वह वनडे मैचों में नहीं खेल पाए थे. उनके स्थान पर केएल राहुल ने कप्तानी की थी. गिल के अलावा दर्शकों को अभिषेक शर्मा का फायर पावर, तिलक वर्मा का क्लास और सूर्यकुमार की ताबड़तोड़ हिटिंग देखने को मिल सकती है. हालांकि, कटक में टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो अब तक यहां एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं.

कटक में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम अब तक कटक में तीन टी20 मैच खेल चुकी है. इस दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 2015 में टीम अफ्रीकियों के खिलाफ छह विकेट से हार गई थी. इसके बाद भारत ने 2017 में यहां श्रीलंका से मुकाबला किया और 93 रन से जीत हासिल की. ​​2022 में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया.

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का जीत-हार का रिकॉर्ड 18-12 है. दोनों टीमें टी20 में 31 बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं. टीम इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है. भारतीय जमीन पर दोनों टीमें 12 बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं. भारत ने 5 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने छह मैच जीते हैं. एक मैच में नतीजा नहीं निकला.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), संजू सैमसन (विकेट-कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्खिया, ट्रिस्टन स्टब्स.