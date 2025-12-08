Advertisement
trendingNow13032976
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया के लिए रेड अलर्ट... कटक में शर्मनाक रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के सामने फिसड्डी

Indian Cricket Team Record in Cuttack: भारत और साउथ अफ्रीका का कारवां कोलकाता से शुरू होकर गुवाहाटी, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम होते हुए अब कटक पहुंच गया है. टेस्ट सीरीज में मिली 0-2 की हार का बदला लेते हुए टीम इंडिया ने वनडे में 2-1 से जीत हासिल की. अब टी20 की बारी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया के लिए रेड अलर्ट... कटक में शर्मनाक रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के सामने फिसड्डी

Indian Cricket Team Record in Cuttack: भारत और साउथ अफ्रीका का कारवां कोलकाता से शुरू होकर गुवाहाटी, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम होते हुए अब कटक पहुंच गया है. टेस्ट सीरीज में मिली 0-2 की हार का बदला लेते हुए टीम इंडिया ने वनडे में 2-1 से जीत हासिल की. अब टी20 की बारी है. पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर (मंगलवार ) को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे के बाद इस फॉर्मेट में भी सफलता हासिल करना चाहेगी.

विस्फोटक बल्लेबाजों की होगी वापसी

टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हुए शुभमन गिल इस सीरीज में वापसी करने वाले हैं. वह वनडे मैचों में नहीं खेल पाए थे. उनके स्थान पर केएल राहुल ने कप्तानी की थी. गिल के अलावा दर्शकों को अभिषेक शर्मा का फायर पावर, तिलक वर्मा का क्लास और सूर्यकुमार की ताबड़तोड़ हिटिंग देखने को मिल सकती है. हालांकि, कटक में टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो अब तक यहां एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कटक में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम अब तक कटक में तीन टी20 मैच खेल चुकी है. इस दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 2015 में टीम अफ्रीकियों के खिलाफ छह विकेट से हार गई थी.  इसके बाद भारत ने 2017 में यहां श्रीलंका से मुकाबला किया और 93 रन से जीत हासिल की. ​​2022 में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया.

ये भी पढ़ें: कौन होगा राजस्थान रॉयल्स का कप्तान? सामने आए 4 बड़े दावेदारों के नाम, IPL में मचाते हैं तूफान

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का जीत-हार का रिकॉर्ड 18-12 है. दोनों टीमें टी20 में 31 बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं. टीम इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है. भारतीय जमीन पर दोनों टीमें 12 बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं. भारत ने 5 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने छह मैच जीते हैं. एक मैच में नतीजा नहीं निकला.

ये भी पढ़ें: Explained: लाल, सफेद या पिंक बॉल... सबसे खतरनाक कौन? 250 साल में ऐसे बदली बॉल की कहानी

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), संजू सैमसन (विकेट-कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्खिया, ट्रिस्टन स्टब्स.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील