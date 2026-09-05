पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक' पर कायम भारत, टॉस पर जब हरमनप्रीत ने फेरा मुंह तो फातिमा ने क्या किया?

India Women vs Pakistan Women: भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैदान पर नो हैंडशेक के फैसले पर कायम है. महिला एशिया कप 2026 में दोनों टीमों का आमना-सामना हो रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ब्रॉडकास्टर से बातचीत करने के बाद उन्होंने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की तरफ देखा, लेकिन हरमन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. फातिमा थोड़ी मुस्कुराई और फिर दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे.