पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक' पर कायम भारत, टॉस पर जब हरमनप्रीत ने फेरा मुंह तो फातिमा ने क्या किया?

India Women vs Pakistan Women: भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैदान पर नो हैंडशेक के फैसले पर कायम है. महिला एशिया कप 2026 में दोनों टीमों का आमना-सामना हो रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ब्रॉडकास्टर से बातचीत करने के बाद उन्होंने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की तरफ देखा, लेकिन हरमन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. फातिमा थोड़ी मुस्कुराई और फिर दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे.
बता दें कि एक साल पहले से भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर नो हैंडशेक का सिलसिला जारी है. मेंस एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाकर बड़ा कदम उठाया था. उसके बाद से लगातार ये परंपरा जारी है. अब महिला एशिया कप 2026 में हरमनप्रीत कौर ने भी पाकिस्तानी कप्तान को भाव नहीं दिया.
टॉस के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला. ऐसा लगा जैसे पाकिस्तानी कप्तान को पहले से ही पता था कि हरमनप्रीत कौर उनसे हाथ नहीं मिलाने वाली हैं. यही वजह है कि टॉस खत्म होने के बाद वो हरमनप्रीत की तरफ देखीं और फिर मुस्कुराकर ड्रेसिंग रूम लौट गईं.
अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच खास है. बतौर कप्तान वो T20I में 150वां मुकाबला खेल रही हैं. इस मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं है. दूसरे नंबर पर श्रीलंका की चमारी अथापथु हैं, जिन्होंने 121 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है.
महिला T20I में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच
150* - हरमनप्रीत कौर (IND-W)
121 - चमारी अथापथु (SL-W)
100 - मेग लैनिंग (AUS-W)
96 - हीथर नाइट (ENG-W)
96 - डायने बिमेन्यिमाना (RWA-W)