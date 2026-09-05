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पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक' पर कायम भारत, टॉस पर जब हरमनप्रीत ने फेरा मुंह तो फातिमा ने क्या किया?

India Women vs Pakistan Women: एक साल पहले से भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर नो हैंडशेक का सिलसिला जारी है. मेंस एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाकर बड़ा कदम उठाया था. उसके बाद से लगातार ये परंपरा जारी है. अब महिला एशिया कप 2026 में हरमनप्रीत कौर ने भी पाकिस्तानी कप्तान को भाव नहीं दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 05, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:28 PM IST
पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक' पर कायम भारत, टॉस पर जब हरमनप्रीत ने फेरा मुंह तो फातिमा ने क्या किया?
Image Credit: पाकिस्तान के साथ &#039;नो हैंडशेक&#039; पर कायम भारत

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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