Bhuvneshwar Kumar के बाद Abhinav Mukund के घर मातम, Coronavirus के चलते बेहद करीबी को खोया

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के नए मामलों और मौतों के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव जारी हैं. देशभर में पिछले 24 घंटे में 4200 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है. कोरोना के चलते टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी को अपने करीबी को खोना पड़ा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के अभिनव मुकुंद (Abhinav Mukund) के दादा का कोरोना वायरस के चलते गुरुवार को निधन हो गया है.

अभिनव मुकुंद (Abhinav Mukund) ने ट्वीट कर फैंस को इसकी जानकारी दी. मुकुंद ने ट्वीट किया, ‘मुझे भारी दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कोविड 19 के चलते मैंने अपने दादा टीके सुब्बाराव को खो दिया है. वो 95 साल के थे. कोरोना वायरस के चलते निधन से पहले तक उन्होंने अनुकरणीय रूटीन के साथ बेहद अनुशासित जीवन जीया. ओम शांति.

With great sadness, i would like to inform you all that i have lost my grandfather Mr. TK Subbarao to CoVid19. He was 95. A man known for his discipline and his exemplary routines,was otherwise hale and healthy till the virus took him away. Om Shanti!

