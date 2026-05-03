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Hindi Newsक्रिकेट11 गेंद पर 50 पूरा... उड़ाए 8 छक्के, T20 में रॉकेट जैसा तेज अर्धशतक, भारत के खूंखार बल्लेबाज ने 441 की स्ट्राइक रेट से मचाई दहशत

11 गेंद पर 50 पूरा... उड़ाए 8 छक्के, T20 में रॉकेट जैसा तेज अर्धशतक, भारत के खूंखार बल्लेबाज ने 441 की स्ट्राइक रेट से मचाई दहशत

T20 FAST 50 In 11 Balls: इस दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के मैदान पर एक दफा ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में 11 गेंद पर अर्धशतक बनाने वाला ये क्रिकेटर भारत का है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 03, 2026, 10:37 AM IST
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11 गेंद पर 50 पूरा... उड़ाए 8 छक्के, T20 में रॉकेट जैसा तेज अर्धशतक, भारत के खूंखार बल्लेबाज ने 441 की स्ट्राइक रेट से मचाई दहशत

T20 FAST 50 In 11 Balls: इस दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के मैदान पर एक दफा ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में 11 गेंद पर अर्धशतक बनाने वाला ये क्रिकेटर भारत का है.

T20 में 11 गेंद पर ठोका अर्धशतक

भारत का यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा हैं. आशुतोष शर्मा के नाम टी20 क्रिकेट में 11 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने 17 अक्टूबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक टी20 मैच में 11 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया था. आशुतोष शर्मा 12 गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुए थे. आशुतोष शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 441.66 का रहा था.

उड़ाए 8 छक्के

आशुतोष शर्मा की पारी में 8 छक्के और एक चौका शामिल रहा. आशुतोष शर्मा ने इस रिकॉर्ड के साथ भारत के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2007 के मैच में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. रांची के JSCA ओवल मैदान पर 17 अक्टूबर 2023 को खेले गए इस SMAT टी20 मैच में रेलवे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. रेलवे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 246/5 का स्कोर खड़ा किया. रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश को जीत के लिए 20 ओवरों में 247 रनों का टारगेट दिया. जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम 18.1 ओवर में ही 119 रन पर ढेर हो गई. रेलवे ने इस तरह इस मैच में 127 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर ली.

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कौन है ये बल्लेबाज?

आशुतोष शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था, जबकि वह इंदौर में पले बढ़े हैं. मध्य प्रदेश के रतलाम शहर का रहने वाला यह 27 वर्षीय खिलाड़ी अपने क्रिकेट टैलेंट को निखारने के लिए 10 साल की उम्र में इंदौर चला गया. सीमित संसाधनों के बावजूद आशुतोष शर्मा ने अपने दम पर सब कुछ मैनेज करना सीखा और गुजारा करने के लिए बॉल बॉय और अंपायर के रूप में काम किया. एक महत्वपूर्ण क्रिकेट कदम में, दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 2022 में रेलवे में चला गया. आशुतोष शर्मा ने 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 28.46 की औसत से 370 रन बनाए हैं. आशुतोष शर्मा ने फर्स्ट क्लास करियर में 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं. आशुतोष शर्मा ने 21 लिस्ट-A मैचों में 458 रन बनाए हैं. 57 टी20 मैचों में आशुतोष शर्मा ने 1164 रन बनाए हैं. आशुतोष शर्मा ने इस दौरान 9 अर्धशतक जमाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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