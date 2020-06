क्यों जरूरी Women IPL? इस भारतीय महिला क्रिकेटर ने बताई वजह

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में आजकल महिला क्रिकेटरों के बीच जिस एक चीज की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो पुरुषों की तर्ज पर महिलाओं के लिए भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल (IPL) के आयोजन की है. कई पुरुष क्रिकेटर भी महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता जता चुके हैं. अब युवा भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमाह रोड्रिगेज (Jemimah Rodrigues)ने भी यह मुद्दा उठाया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एक लाइव सेशन में जैमी ने बताया है कि महिलाओं की आईपीएल आयोजित कराने से क्या लाभ हो सकता है.

जैमी का मानना है नए टैलेंट उभरकर आएंगे सामने

जैमी रोड्रिगेज ने कहा कि बीसीसीआई को महिला आईपीएल चालू करनी चाहिए. हमें महिलाओं की बिगबैश लीग, किया सुपर लीग को देखना चाहिए. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए महिला क्रिकेटरों का खेल कितना निखारा है. न्यूजीलैंड भी अपनी महिला क्रिकेटरों के लिए लीग शुरू करने जा रहा है. इससे नए टेलेंट भी उभरकर सामने आएगा. यह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा. शेफाली वर्मा (Shafali Verma) जैसे टैलेंट मौजूद हैं. भीड़ के सामने खेलना, दिग्गज क्रिकेटरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना आदि ऐसे अनुभव होंगे, जो युवा क्रिकेटरों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत काम आएंगे. मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई जल्द ही हमें आईपीएल की सौगात देगा.

A Women's IPL is not only going to develop the game, it's going to get newer talents.

Jemimah Rodrigues spoke about how a full-fledged women's IPL could help advance the game in India during the Innovation webinar. pic.twitter.com/xhYstRGBAo

— ICC (@ICC) June 13, 2020