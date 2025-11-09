डेब्यू के बाद ब्रैडमैन की तरह बैटिंग, फिर तेजी से गिरा ग्राफ, खत्म होने की कगार पर भारत के इस बल्लेबाज का करियर

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है जो बल्लेबाजी में ब्रैडमैन जैसा खतरनाक है. हालांकि 25 साल की उम्र में ही इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. गेंदबाजों को आतंकित करने वाली बल्लेबाजी के बावजूद इस क्रिकेटर को लंबे समय से भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी को कोई भाव नहीं दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि इस क्रिकेटर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है. इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की झलक भी देखने को मिलती है.

ब्रैडमैन जैसा खतरनाक​ क्रिकेटर

तूफानी बल्लेबाजी में माहिर ओपनर पृथ्वी शॉ को पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. पृथ्वी शॉ यह साबित कर चुके हैं कि वह ब्रैडमैन जैसे खतरनाक हैं. पृथ्वी शॉ की वो पारी भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 11 जनवरी 2023 को असम के खिलाफ एक रणजी ट्रॉफी मैच में 383 गेंदों पर 379 रन ठोक दिए थे. पृथ्वी शॉ की इस विस्फोटक पारी में 49 चौके और 4 छक्के शामिल रहे थे.

टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा

अच्छी फॉर्म और टैलेंट के बावजूद पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा, जो काफी सवाल खड़े करता है. पृथ्वी शॉ इतनी घातक बल्लेबाजी करते हैं कि उनके सामने विरोधी गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. पृथ्वी शॉ अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं. आखिरी बार ये बल्लेबाज साल 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में खेलता नजर आया था. पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिनके पास एक से बढ़कर एक शॉट्स मौजूद हैं. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. 79 IPL मैचों में पृथ्वी शॉ ने 1892 रन बनाए हैं. टेस्ट में पृथ्वी शॉ के नाम 1 शतक है.

सचिन-सहवाग का कॉम्बो

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की झलक देखने को मिलती है. सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भी शुरुआत के ओवरों से तहलका मचाते थे और जमकर रन लूटते थे. बता दें कि भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री कह चुके हैं कि पृथ्वी शॉ में सहवाग, सचिन और लारा की झलक दिखती है. पृथ्वी बिना किसी डर के जमकर रन लूटते हैं. पृथ्वी शॉ को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले तो वह दुनिया के किसी भी कोने में रन बना सकते हैं.

जिता चुका है वर्ल्ड कप

मेन टीम इंडिया से अब पृथ्वी शॉ को साइड धकेला जा रहा है. अपनी कप्तानी में 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पृथ्वी शॉ को साल 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर शानदार पारियां भी खेलीं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है.