दाऊद इब्राहिम के निशाने पर रिंकू सिंह? अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:25 PM IST
Rinku Singh receives threats: भारतीय क्रिकेट से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. टीम इंडिया के बल्लेबाज और 2025 एशिया कप विजेता रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से एक धमकी भरा कॉल आया है. मुंबई शाखा पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. जांच के अनुसार, आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाली डी-कंपनी ने इस साल फरवरी और अप्रैल के बीच रिंकू की प्रमोशनल टीम को तीन बार फिरौती के 5 करोड़ रुपये मांगे थे. इस बीच पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को कैरिबियन से गिरफ्तार कर लिया और 1 अगस्त को उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया.

हो गया बड़ा खुलासा

गिरफ्तार किए गए लोगों ने दिवंगत पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने की बात भी सार्वजनिक रूप से कही है. हालांकि, टीवी9 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान उनमें से एक ने रिंकू को फोन करके फिरौती मांगने की बात भी स्वीकार की है. रिंकू भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी हैं और इस कारण अंडरवर्ल्ड की नजर उनके ऊपर है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे और पले-बढ़े रिंकू की शुरुआत आईपीएल स्टार बनने से पहले साधारण रही थी. गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2023 के मैच में आखिरी ओवर में पाँंच छक्के लगाने के बाद वह सुपरस्टार बन गए.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने वाले अजीत अगरकर की होगी छुट्टी, चीफ सेलेक्टर पर एक्शन लेगा BCCI?

एशिया कप में लगाया था विजयी चौका

रिंकू ने 2024 में भारत के लिए डेब्यू किया और हाल ही में संपन्न एशिया कप अभियान में भी हिस्सा लिया. उन्होंने एशिया कप में विजयी चौका लगाया था. फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलते हुए रिंकू ने विजयी रन बनाए और भारत को रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब दिलाने में मदद की. टीम इंडिया के लिए सबसे छोटे प्रारूप में उन्होंने 54 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 161.77 के शानदार स्ट्राइक रेट और 42.31 के औसत से 550 रन बनाए हैं।. इंडियन प्रीमियर लीग में रिंकू ने तीन बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए 58 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1099 रन बनाए हैं. वह कोलकाता नाइटराइडर्स की 2024 की आईपीएल विजेता टीम का भी हिस्सा थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

