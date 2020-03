दूसरी बार पिता बना CSK का स्टार क्रिकेटर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) दूसरी बार पिता बन गए हैं. सोमवार को उनके घर एक नया मेहमान आया है. उनकी पत्नी प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया है. रैना ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने नए बच्चे की फोटो भी शेयर की है.

सुरेश रैना ने बच्चे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "आशा, संभावनाएं और एक बेहतर दुनिया सहित सभी चीजों की शुरुआत. ग्रेसिया के छोटे भाई और हमारे बेटे रियो रैना (Rio Raina) का स्वागत करते हुए हमें गर्व है. हो सकता है कि वह सीमाओं से परे हो और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए."

सुरेश रैना की एक बेटी है, जो मई 2016 में पैदा हुई थी. इंडियन प्रीमियर लीग की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने पिता बनने पर रैना को बधाई दी है. रैना आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलते हैं. टीम ने ट्विटर पर लिखा, "हेल्लो रियो."



The beginning of all things – wonder, hope, possibilities and a better world! We are proud to welcome our son & Gracia’s little brother - Rio Raina. May he flows beyond boundaries, bringing peace, renewal & prosperity to everyone’s life. pic.twitter.com/SLR9FPutdx

— Suresh Raina (@ImRaina) March 23, 2020