T20I में कभी जीरो पर आउट नहीं हुआ भारत का ये क्रिकेटर, इंटरनेशनल करियर में झटक चुका 765 विकेट

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है जो अपने पूरे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुआ है. बड़े से बड़ा गेंदबाज इस भारतीय क्रिकेटर को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जीरो पर आउट करने की कोशिश कर चुका, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया. मजे की बात ये है कि यह क्रिकेटर कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं है, फिर भी उसके नाम यह बेहद खास रिकॉर्ड दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 12, 2025, 12:23 PM IST
T20I में कभी जीरो पर आउट नहीं हुआ भारत का ये क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने एक बल्लेबाज के तौर पर 65 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 12 पारियों में बल्लेबाजी की है. रविचंद्रन अश्विन ने इस दौरान 184 रन बनाए हैं, लेकिन वह कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 31 रन है.

VIDEO: स्टंप पर लगी गेंद, बोल्ड होने के बावजूद आउट होने से बच गए जितेश शर्मा, मैच में हो गया बड़ा चमत्कार

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 चौके और 4 छक्के उड़ाए

रविचंद्रन अश्विन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 चौके और 4 छक्के उड़ाए हैं. भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक गेंदबाज के तौर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 72 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 8 रन देकर 4 विकेट हासिल करना रहा है. रविचंद्रन अश्विन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार पारी में 4 विकेट हासिल कर चुके हैं.

इंटरनेशनल करियर में झटक चुका 765 विकेट

रविचंद्रन अश्विन ने कुल मिलाकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 765 विकेट हासिल किए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में 4394 रन बनाए हैं. जब बात आती है भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की तो इस लिस्ट में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का नाम अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर आता है. रविचंद्रन अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट हासिल किए हैं. अनिल कुंबले ने भारत के लिए 132 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 619 विकेट चटकाए थे.

टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक ठोके

रविचंद्रन अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों में 3503 रन भी बनाए हैं. इस स्पिन ऑलराउंडर ने टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 14 अर्धशतक ठोके हैं. टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन का हाईएस्ट स्कोर 124 रन है. रविचंद्रन अश्विन ने भारत के लिए 116 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 156 विकेट हासिल किए हैं. भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने वनडे इंटरनेशनल में 707 रन भी बनाए हैं.वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन का हाईएस्ट स्कोर 65 रन है. रविचंद्रन अश्विन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल अर्धशतक ही लगाया है.

