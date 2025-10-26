करियर में कभी नहीं हुआ RUN OUT, ऋषभ पंत नहीं... ये है वो भारतीय क्रिकेटर

Batsmen Who Never Run Out in His Career: भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है, जो अपने 16 साल के पूरे क्रिकेट करियर के दौरान कभी भी रन आउट नहीं हुआ है. बता दें कि रन आउट होने की गलती अक्सर बल्लेबाज रन चुराने के दौरान कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें और उनकी पूरी टीम को खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ता है. अगर कोई बल्लेबाज उस मौके पर रन आउट हो जाए, जब उस पर जीत की जिम्मेदारी हो तो फिर वह अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई बार बल्लेबाज की ऐसी ही गलती पर टीम इंडिया को मैच भी हारने पड़े हैं.

ये भारतीय क्रिकेटर अपने 16 साल के करियर में कभी नहीं हुआ RUN OUT

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा भी है जो अपने करियर में कभी भी रन आउट नहीं हुआ है. भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव अपने 16 साल के पूरे क्रिकेट करियर के दौरान कभी भी रन आउट नहीं हुए हैं. बता दें कि पूर्व भारतीय कपिल देव के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 687 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. कपिल देव ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 9031 रन बनाए थे. कपिल देव भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महान ऑलराउंडर रहे हैं.

विरोधी बल्लेबाजों के लिए रहे हैं काल

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बैटिंग दोनों में ही माहिर थे. कपिल देव अपनी कातिलाना गेंदबाजी की वजह से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते थे. कपिल देव ने भारत के लिए साल 1978 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. कपिल देव ने अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी क्रिकेट मैच साल 1994 में खेला था. भारत के लिए कपिल देव ने 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5248 और 3783 रन बनाए हैं.

दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

कपिल देव के नाम टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट और वनडे क्रिकेट में 253 विकेट लेने का रिकॉर्ड है. 1983 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कपिल देव ने जिंबाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. कपिल देव इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयान बॉथम के बाद दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माने जाते हैं.