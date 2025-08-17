200 बार एक ही फिल्म देखने वाला भारतीय क्रिकेटर, अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान का नहीं, इस दिग्गज एक्टर का फैन

Karsan Ghavri Dilip Kumar: बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता नया नहीं है. भारत में इन दो अलग-अलग फील्ड का गहरा रिलेशन है. कई खिलाड़ियों ने बॉलीवुड अभिनेत्री से शादी की है. यहां तक कि प्लेयर अभिनेता के और अभिनेता प्लेयर के फैन होते हैं.
दिलीप कुमार के फैन घावरी
क्रिकेट के अलावा घावरी को फिल्में देखना बहुत पसंद है और उनके सर्वकालिक पसंदीदा अभिनेता दिवंगत दिलीप कुमार हैं. एक बार तो उन्होंने ऐसा खुलासा किया था जिसे जानकर सभी हैरान रह गए थे. घावरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह दिलीप कुमार को क्यों इतना पसंद करते हैं. वह अमिताभ बच्चन, शाहरुखान खान से भी ज्यादा बेहतरीन मानते पूर्व एक्टर को मानते हैं.
घावरी के फेवरेट
करसन घावरी ने 'द विक्की लालवानी शो' में कहा, ''दिलीप कुमार ही एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूं. मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. कई महान अभिनेता हैं- अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, बलराज साहनी। लेकिन नंबर 1 से 10 तक, सिर्फ दिलीप कुमार ही हो सकते हैं. महिला अभिनेताओं में, यह अलग-अलग होता है. वहीदा रहमान और वैजयंतीमाला- वे सभी महान कलाकार हैं.'' जब उनसे मौजूदा अभिनेत्रियों में से किसी एक के बारे में पूछा गयातो घावरी ने कहा, "प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, कियारा आडवाणी अब। वे बहुत अच्छी, प्रतिभाशाली कलाकार हैं.''
200 बार देखी एक ही मूवी
घावरी ने बताया कि उन्होंने दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म 'मुगल-ए-आजम' 200 बार देखी है. आज भी जब भी यह फिल्म टीवी पर आती है, तो वह सब कुछ छोड़कर इसे देखते हैं. उन्होंने कहा, ''सिर्फ एक (पसंदीदा फिल्म) मुगल-ए-आजम. मैंने इसे कम से कम 200 बार देखा है. शायद सिनेमाघरों में 10-20 बार. आज भी अगर यह टीवी पर आती है, तो मैं क्रिकेट नहीं देखता और न ही किसी से बात करता हूं. मैं कमरा बंद करके मुग़ल-ए-आजम देखता हूं.''
सबसे 'उपयोगी खिलाड़ी' का दर्जा
घावरी ने भारत के लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी मैच खेले हैं उनमें अपना प्रभाव छोड़ा है. इस कारण उन्हें टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन 'उपयोगी खिलाड़ी' कहा जाता है. घावरी ने भारत के लिए 39 टेस्ट मैच और 19 वनडे खेले हैं. वह 1974 से 1981 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय रहे हैं. घावरी 1975 और 1979 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. उन्होंने इंटरनेशनल करियर में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 124 विकेट लिए हैं.