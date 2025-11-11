Advertisement
trendingNow12997110
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया का वो क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन नहीं बन पाया सुपरस्टार, 59 मैचों में ही खत्म हो गया करियर

भारत के स्टाइलिश क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा 11 नवंबर (मंगलवार) को 40 साल के हो गए. वर्ल्ड कप विनिंग यह खिलाड़ी अपने करियर में आईपीएल का दिग्गज बना. टीम इंडिया के अलावा उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, पुणे वॉरियर्स इंडिया, कोलकाता नाइटराइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अपना जलवा दिखाया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया का वो क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन नहीं बन पाया सुपरस्टार, 59 मैचों में ही खत्म हो गया करियर

भारत के स्टाइलिश क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा 11 नवंबर (मंगलवार) को 40 साल के हो गए. वर्ल्ड कप विनिंग यह खिलाड़ी अपने करियर में आईपीएल का दिग्गज बना. टीम इंडिया के अलावा उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, पुणे वॉरियर्स इंडिया, कोलकाता नाइटराइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अपना जलवा दिखाया. 2006 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने 2015 में अपना आखिरी मैच खेला. वह आईपीएल में 2008 से 2022 तक सक्रिय रहे.

इस तरह टीम इंडिया में हुई थी एंट्री

अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार स्ट्रोकप्ले के लिए मशहूर उथप्पा ने भारत के लिए सीमित ओवरों का क्रिकेट खेला. वह टी20 और वनडे टीम में तो आए, लेकिन कभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए. वह 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं. 11 नवंबर 1985 को कर्नाटक में जन्मे रॉबिन वेणु उथप्पा ने साल 2005 में चैलेंजर ट्रॉफी में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. उन्होंने जहीर खान, मुरली कार्तिक और आरपी सिंह जैसे गेंदबाजों के सामने 66 रन की शानदार पारी खेली थी. अगले साल इंडिया-बी के लिए 93 गेंदों में मैच जिताऊ शतक जड़ा. रॉबिन उथप्पा को अगले ही साल इसका इनाम मिला. उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध इंदौर में वनडे डेब्यू का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 86 रन की पारी खेलकर खुद को एक बार फिर साबित कर दिखाया.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम में आए और कम ही समय में हो गए बाहर

उथप्पा साल 2007 में टी20 विश्व कप विजेता टीम का अहम हिस्सा रहे, लेकिन अगले साल से करियर का ग्राफ गिरने लगा. साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 से भी कम का औसत रहा, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. हालांकि, रॉबिन उथप्पा अपनी खामियों में लगातार सुधार करते रहे. इस बीच रॉबिन ने आईपीएल 2009/10 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (आरसीबी) की ओर से खेलते हुए 374 रन बनाए. अगले दो सीजन पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेलते हुए 264 और 405 रन बनाए.

वापसी की, लेकिन जल्द खत्म हो गया करियर

2013-14 में घरेलू क्रिकेट में उनकी टीम कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप और विजय हजारे ट्रॉफी जीती, जिसमें उथप्पा का अहम योगदान था. आईपीएल 2014 रॉबिन उथप्पा के लिए बेहद खास रहा. कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेलते हुए रॉबिन ने 16 मुकाबलों में 44 की औसत के साथ 660 रन बनाते हुए टीम को खिताब जिताने में बड़ा योगदान दिया. एक बार फिर उथप्पा को उनकी मेहनत का इनाम मिला. साल 2014 में बांग्लादेश दौरे के लिए एक बार फिर भारतीय वनडे टीम में उन्हें जगह मिली और उन्होंने अर्धशतक जमाया, लेकिन अगले 7 मुकाबलों में उथप्पा खासा प्रभावित नहीं कर सके. साल 2015 में ही उनके अंतरराष्ट्रीय करियर पर पूर्ण विराम भी लग गया.

उथप्पा का करियर रिकॉर्ड

हालांकि, आईपीएल में साल 2019 तक उथप्पा केकेआर के लिए एक ताकत बने रहे, जिसके बाद अगले तीन साल राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला. रॉबिन उथप्पा भारत के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में खेले. उन्होंने 46 वनडे मुकाबलों में 25.94 की औसत के साथ 934 रन बनाए, जबकि 13 टी20 मुकाबलों में 249 रन जोड़े. उथप्पा के आईपीएल करियर को देखा जाए, तो उन्होंने 205 मुकाबलों में 27.51 की औसत के साथ 4,952 रन बनाए. भले ही रॉबिन उथप्पा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अधिक मौका नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना दमखम दिखाया है. फर्स्ट क्लास करियर में 22 शतक के साथ 9,446 रन बनाने वाले उथप्पा ने लिस्ट-ए मुकाबलों में 35.31 की औसत के साथ 6,534 रन जुटाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी