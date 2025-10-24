लग्जरी गाड़ी छोड़ कैब में हो गए सवार, टीम इंडिया के 3 क्रिकेटर्स ने चौंकाया, इंटरनेट पर आई रिएक्शंस की बाढ़

Advertisement
Oct 24, 2025
India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज हार गई है. 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 0-2 की बढ़त हासिल कर ली है. उसने पर्थ के बाद एडिलेड में भारत को हराया. अब सिडनी में तीसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा. उसके बाद बुधवार (29 अक्टूबर) से 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज में अब तक चार खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिला है. अब तक यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया है.

सितारों ने की कैब की सवारी

यशस्वी, जुरेल और कृष्णा ने एडिलेड में छुट्टी का आनंद उठाया. तीनों ने कैब की सवारी करके इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इन तीनों के देखकर ड्राइवर पूरी तरह से हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ड्राइवर को अपने ग्राहकों का इंतजार करते देखा गया. इसके बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसके ग्राहक भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया.

वायरल हुआ डैशकैम वीडियो

वायरल वीडियो गाड़ी में लगे डैशकैम से कैद हुआ है. वीडियो में प्रसिद्ध कृष्णा ड्राइवर के बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल पिछली सीटों पर बैठे हैं. ड्राइवर ने पूरी यात्रा के दौरान शांत रहने की कोशिश की और बिना किसी तरह का उत्साह दिखाए सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके चेहरे के शुरुआती भावों ने बता दिया कि वह कितना आश्चर्यचकित था. दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों खिलाड़ी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स में एक समय टीम के साथी रह चुके हैं.

 

 

विराट कोहली हो गए फेल

एक तरफ कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला तो दूसरी ओर विराट कोहली ने 224 दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. वह टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद वापसी की और लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हो गए. इससे उनकी जमकर आलोचना हो रही है. अब सिडनी में उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव है.

India vs Australia

