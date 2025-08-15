15 अगस्त के खास मौके पर इन भारतीय खिलाड़ियों ने की बधाइयों की बौछार , X पर पोस्ट करते हुए लिखा...
15 अगस्त के खास मौके पर इन भारतीय खिलाड़ियों ने की बधाइयों की बौछार , X पर पोस्ट करते हुए लिखा...

भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सोशल हैंडल 'X' पर पोस्ट कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. बीसीसीआई के साथ वीवीएस लक्ष्मण, इरफान पठान, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाडियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर बधाई दी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:39 PM IST
Indian cricketer who posted on Social media
Indian cricketer who posted on Social media
देश आजादी का 79 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. ये हमारे देशवासियों के लिए बेहद ही खास पल है. भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सोशल हैंडल 'X' पर पोस्ट कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. बीसीसीआई के साथ वीवीएस लक्ष्मण, इरफान पठान, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाडियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर बधाई दी. आइए एक नजर डालते हैं किन-किन खिलाड़ियों ने 15 अगस्त की बधाई दी.

बीसीसीआई ने किया X पर पोस्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया (BCCI) ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा. ' सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई'.

वीवीएस लक्ष्मण की पोस्ट
भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वीवीएस लक्ष्मण ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ' रोजाना मेहनत कीजिए ताकी हम एक बेहतर भारत बना पाएं, जिसपर हमारी आने वाली पीढ़ी नाज कर पाए. आज के ऐतिहासिक दिन हमें आजादी के रूप में मिले बलिदान को याद करना चाहिए. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. '
इरफान पठान का ट्वीट
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस खास मौके पर पोस्ट करते हुए लिखा. ' सभी भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई. हमारी आजादी बहुत मुश्किल से कमाई गई है. हमारा फर्ज है हम उसे जिंदा रखें.
हार्दिक पांड्या का ट्वीट
भारत के दिग्गज ऑलराउंडर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका दिल जीतने वाले हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिलाई है. वे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा. ' स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हिंदुस्तान.'

 

