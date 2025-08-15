15 अगस्त के खास मौके पर इन भारतीय खिलाड़ियों ने की बधाइयों की बौछार , X पर पोस्ट करते हुए लिखा...

भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सोशल हैंडल 'X' पर पोस्ट कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. बीसीसीआई के साथ वीवीएस लक्ष्मण, इरफान पठान, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज खिलाडियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर बधाई दी.
Trending Photos
बीसीसीआई ने किया X पर पोस्ट
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया (BCCI) ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा. ' सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई'.
Wishing all Indians a Happy Independence Day
Jai Hind #TeamIndia | #HappyIndependenceDay pic.twitter.com/2lL69ljZyo
— BCCI (@BCCI) August 15, 2025
On this Independence Day, let us remember the countless sacrifices that won us the gift of freedom. Let us strive each day to build a brighter, stronger India that our future generations will be proud of.
Wishing you a Happy #IndependenceDay ! Jai Hind! pic.twitter.com/sgt25xe3PB
— VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 15, 2025
Wishing every Indian a Happy Independence Day!
Our freedom was hard-earned; our duty is to keep it alive — in spirit, in action, and in unity.
Jai Hind! pic.twitter.com/3tporvuzZ0
— Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 14, 2025
Happy Independence Day, India pic.twitter.com/ZGsVAVS5oC
— hardik pandya (@hardikpandya7) August 15, 2025