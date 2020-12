थर्ड अंपायर ने Rahane को दिया आउट, Tim Paine को मिला बेनिफिट ऑफ डाउट; फैंस ने जमकर निकाली भड़ास

मेलबर्न: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इस मैच में भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के रन आउट दिए जाने के बाद भारतीय फैंस भड़क गए और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन (Tim Paine) के नॉट आउट दिए जाने से तुलना करने लगे.

टिम बेन को क्यों मिला बेनिफिट ऑफ डाउट?

फैंस ने सवाल किया कि जब अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को आउट दिया गया, तो फिर टिम पेन (Tim Paine) को संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) क्यों मिला और उन्हें आउट क्यों नहीं दिया गया. लोगों ने अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाए और ट्विटर पर जमकर भड़ास निकाली.

लाइन पर पहुंचने के बावजूद रहाणे आउट

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 104 में आठ रन का और इजाफा किया और फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए. मैच के 100वें ओवर में जडेजा अपने अर्धशतक से एक रन दूर थे और वह कवर्स की दिशा में गेंद खेलकर रन के लिए दौड़ पड़े. इसके बाद नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े रहाणे को रन आउट दिया गया, जबकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि उनका बल्ला लाइन पर पहुंच गया था. रहाणे ने अपनी 112 रनों की पारी में 223 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके जमाए.

टिम पेन को मिला संदेह का लाभ

वहीं ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान 55वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन शॉट खेलकर रन के लिए दौड़ पड़े थे और नॉन स्ट्राइक पर खड़े कप्तान टिम पेन (Tim Paine) भी रन के लिए दौड़ पड़े. तभी गेंद विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथ में पहुंची और उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिया. इसके बाद रिप्ले में साफ नजर आया कि टिम पेन का बैट क्रीज लाइन के ऊपर था, लेकिन उन्हें संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) मिला और थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया.

फैंस ने अंपायर को किया ट्रोल

It’s simple: it’s called biased umpiring. — Prazzo (@Prazzo84) December 28, 2020

The difference between this and the Paine run out is that the bails are dislodged when Rahane is on the crease line. For Paine, the bails dislodged inbetween frames and it was much more ambiguous — Hayden Doumergumedov (@HDoumergue) December 28, 2020

That should have been NOT OUT on the basis that the Australians did not appeal alone. I, for the life of me, can't see the difference b/w this and NOT OUT run out yesterday. — Goody HOW (@Mayella09476043) December 28, 2020

Cheat. Paine doesn’t get pain but rahane gets harsh... Simon toff said bails has to come off from both stumps which was not the case — Ankit (@ankitkshukla) December 28, 2020

मैच में भारत की पकड़ मजबूत

मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर 133 रन बना लिए थे. ऑस्ट्रेलिया किसी तरह भारत द्वारा ली गई 131 रनों की लीड को पार कर लिया है और दो रनों की बढ़त ले ली. हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम जिस स्थिति में है, यहां से उसके लिए भारत के सामने बड़ा लक्ष्य रख पाना मुश्किल है. भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 195 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, फिर अपनी पहली पारी में 326 रन बनाकर बढ़त हासिल की थी.