3 साल से गुमनाम एशिया कप का ये 'किंग', थर-थर कांपते थे बल्लेबाज, कौन तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छाने लगा है. भारतीय फैंस टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए बीसीसीआई के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विराट-रोहित जैसे दिग्गजों को फैंस इस टूर्नामेंट तो मिस करेंगे ही, लेकिन एशिया कप के टॉप विकेट टेकर की भी याद सताएगी. ये वो गेंदबाज था जिसने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों को खूब छकाया. इन्हें हम स्विंग का सुल्तान कहें तो भी हमें गुरेज नहीं होगा. लेकिन पिछले 3 साल से ये गेंदबाज टीम इंडिया के प्लान से बाहर है.

रोहित-विराट को भी करेंगे मिस

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद उन्होंने गुप-चुप टेस्ट क्रिकेट से भी विदाई ले ली. ऐसे में इस टूर्नामेंट में रोहित-विराट की कमी फैंस को निश्चित तौर पर खलेगी. विराट कोहली टी20 एशिया कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं, इस मामले में रोहित शर्मा भी टॉप-5 में हैं.

इस गेंदबाज की भी महसूस होगी कमी

रोहित-विराट के अलावा टी20 फॉर्मेट के एशिया कप के टॉप विकेट टेकर भुवनेश्वर कुमार की. पिछले 3 साल से भुवी की टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई है. उन्होंने अपना पिछला टी20 मुकाबला 2022 में खेला था. एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार की तूती बोलती थी. उन्होंने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में महज 6 मैच खेले हैं और उनके नाम सबसे ज्यादा 13 विकेट दर्ज हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप 2025 में उन्हें कौन सा गेंदबाज पछाड़ता है.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे उभरते सितारों के चलते भुवनेश्वर की टीम में एशिया कप के लिए वापसी मुश्किल है. भारतीय टीम का ऐलान रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते होने की संभावना है.