3 साल से गुमनाम एशिया कप का ये 'किंग', थर-थर कांपते थे बल्लेबाज, कौन तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड?
Advertisement
trendingNow12878195
Hindi Newsक्रिकेट

3 साल से गुमनाम एशिया कप का ये 'किंग', थर-थर कांपते थे बल्लेबाज, कौन तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड?

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छाने लगा है. भारतीय फैंस टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए बीसीसीआई के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विराट-रोहित जैसे दिग्गजों को फैंस इस टूर्नामेंट तो मिस करेंगे ही, लेकिन एशिया कप के टॉप विकेट टेकर की भी याद सताएगी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छाने लगा है. भारतीय फैंस टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए बीसीसीआई के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विराट-रोहित जैसे दिग्गजों को फैंस इस टूर्नामेंट तो मिस करेंगे ही, लेकिन एशिया कप के टॉप विकेट टेकर की भी याद सताएगी. ये वो गेंदबाज था जिसने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों को   खूब छकाया. इन्हें हम स्विंग का सुल्तान कहें तो भी हमें गुरेज नहीं होगा. लेकिन पिछले 3 साल से ये गेंदबाज टीम इंडिया के प्लान से बाहर है.

रोहित-विराट को भी करेंगे मिस

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद उन्होंने गुप-चुप टेस्ट क्रिकेट से भी विदाई ले ली. ऐसे में इस टूर्नामेंट में रोहित-विराट की कमी फैंस को निश्चित तौर पर खलेगी. विराट कोहली टी20 एशिया कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं, इस मामले में रोहित शर्मा भी टॉप-5 में हैं.

इस गेंदबाज की भी महसूस होगी कमी

रोहित-विराट के अलावा टी20 फॉर्मेट के एशिया कप के टॉप विकेट टेकर भुवनेश्वर कुमार की. पिछले 3 साल से भुवी की टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई है. उन्होंने अपना पिछला टी20 मुकाबला 2022 में खेला था. एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार की तूती बोलती थी. उन्होंने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में महज 6 मैच खेले हैं और उनके नाम सबसे ज्यादा 13 विकेट दर्ज हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप 2025 में उन्हें कौन सा गेंदबाज पछाड़ता है.

ये भी पढ़ें.. सट्टेबाजी एप के जंजाल में बुरे फंसे सुरेश रैना! एक्शन में आ गया ED, पूछताछ के लिए हो सकते हैं तलब

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे उभरते सितारों के चलते भुवनेश्वर की टीम में एशिया कप के लिए वापसी मुश्किल है. भारतीय टीम का ऐलान रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते होने की संभावना है. 

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
;