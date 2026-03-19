टीम इंडिया के लिए साबित हुआ था 'फुंका हुआ कारतूस'... पर IPL में बेहद खतरनाक ये गेंदबाज, कांप जाएंगे बल्लेबाज!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. IPL 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. भारत का एक तेज गेंदबाज ऐसा है जिसका IPL रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है. IPL 2026 में यह तेज गेंदबाज अपने टैलेंट का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विकेट पर विकेट उड़ा सकता है. कभी यह तेज गेंदबाज टीम इंडिया के लिए फुंका हुआ कारतूस साबित हुआ था और BCCI के सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया से उसका पत्ता काटा था. यह तेज गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि हर्षल पटेल हैं.

IPL में बेहद खतरनाक ये गेंदबाज

हर्षल पटेल हमेशा से ही IPL में एक बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे हैं, जो शुरुआती ओवरों, बीच के ओवरों और आखिरी ओवरों में बहुत घातक तेज गेंदबाजी करते हैं. हर्षल पटेल अभी तक 119 आईपीएल मैचों में 23.7 की गेंदबाजी औसत से 151 विकेट हासिल कर चुके हैं. हर्षल पटेल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं. हर्षल पटेल ने पिछले 5 आईपीएल सीजन में अभी तक 105 विकेट हासिल किए हैं. हर्षल पटेल IPL 2026 में भी भयंकर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं.

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दूध में से मक्खी की तरह किया गया था टीम इंडिया से बाहर

हर्षल पटेल ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया में मौका पाया था, लेकिन वह अभी तक सिर्फ 25 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए हैं. हर्षल पटेल ने भारत के लिए 25 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं. हर्षल पटेल के अगर IPL रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वह बहुत शानदार है. हर्षल पटेल ने 119 IPL मैचों में 151 विकेट हासिल किए हैं. IPL में हर्षल पटेल का बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 27 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था

सनराइजर्स हैदराबाद ने जेद्दा में आईपीएल 2025 की नीलामी में भारतीय तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 6.50 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पंजाब किंग्स ने अपने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया. हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद ने बोली बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये कर दी थी और PBKS ने उन्हें वापस खरीदने से इनकार कर दिया था.