155+ की रफ्तार और शोएब अख्तर जैसा खौफ! भारत के वो 5 'तूफानी' गेंदबाज जो अचानक गुमनामी में खो गए

Indian Cricket Fast Bowlers: भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि हमें अपना 'शोएब अख्तर' मिल गया है. 145-150 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले ये खिलाड़ी बिजली की कौंध की तरह आए, लेकिन चोटों और खराब फॉर्म की वजह से उतनी ही जल्दी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पटल से ओझल भी हो गए. तेज गेंदबाजी केवल एक कला नहीं बल्कि एक जीवनशैली है. इसमें शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है.

हम यहां उन 5 भारतीय 'एक्सप्रेस' गेंदबाजों की कहानी हम बता रहे हैं जिनकी गति ने दुनिया को दहला दिया था, लेकिन उनकी स्पीड जल्द ही गायब हो गई.

1. वरुण एरोन

झारखंड के वरुण एरोन को भारतीय क्रिकेट का सबसे 'रियल' तेज गेंदबाज माना जाता था, जो लगातार 150+ की गति से गेंदबाजी करते थे. साल 2014 में उनके एक खतरनाक बाउंसर ने इंग्लैंड के दिग्गज स्टुअर्ट ब्रॉड की नाक तोड़ दी थी. उनकी खुद की रफ्तार ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई. उन्हें अपने करियर में 8 स्ट्रेस फ्रैक्चर और पीठ की गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा. गति बनाए रखने की कोशिश में उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ खो दी, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

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2. मुनाफ पटेल

आज बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मुनाफ पटेल पहली बार आए थे, तो वह भारत के सबसे तेज गेंदबाज थे. 2003-04 के दौरान उनकी गति 150 किमी/घंटा के करीब थी और उन्हें 'ईखर एक्सप्रेस' के नाम से जाना जाता था. चोटों से बचने और अपने करियर को लंबा खींचने के लिए मुनाफ ने अपनी रफ्तार से समझौता कर लिया. वह 150 की गति से सीधे 130-135 किमी/घंटा के दायरे में आ गए. हालांकि उन्होंने 2011 विश्व कप जीतने में भारत की मदद की, लेकिन वह अख्तर जैसी डरावनी रफ्तार गायब हो चुकी थी.

3. नवदीप सैनी

जब नवदीप सैनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आए, तो उनके बाइसेप्स और उनके बाउंसर चर्चा का विषय थे. वह लगातार 150 किमी/घंटा के निशान को छूते थे और ऐतिहासिक गाबा टेस्ट जीत का हिस्सा भी रहे. सैनी के साथ सबसे बड़ी समस्या उनकी दिशाहीन गेंदबाजी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल गति काफी नहीं है, सटीक लेंथ बहुत महत्वपूर्ण होती है. खराब फॉर्म और बार-बार मांसपेशियों में खिंचाव ने उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया.\

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4. कमलेश नागरकोटी

2018 अंडर-19 विश्व कप के दौरान इस लड़के ने सनसनी मचा दी थी। महज 18 साल की उम्र में नागरकोटी 145-149 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे. यहां तक कि सौरव गांगुली ने उन्हें तुरंत सीनियर टीम में शामिल करने की सलाह दी थी. हालांकि, नागरकोटी का शरीर अपनी ही रफ्तार का बोझ सहन नहीं कर सका. वह पीठ और टखने की गंभीर चोटों के कारण 2-3 साल तक क्रिकेट से दूर रहे. जब उन्होंने वापसी की, तो उनकी वह पुरानी चमक और गति खो चुकी थी. अब तो उन्हें आईपीएल में भी खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा.

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5. उमरान मलिक

जम्मू-कश्मीर के 'सनराइजर्स एक्सप्रेस' उमरान मलिक ने आईपीएल 2022 में 157 किमी/घंटा की रफ्तार दर्ज कर पूरे देश को अपना प्रशंसक बना लिया था. ऐसा लगा कि भारत को आखिरकार अब तक का सबसे तेज गेंदबाज मिल गया है. उमरान के पास गति तो थी लेकिन नियंत्रण की कमी थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजों ने उनकी गति का फायदा उठाया और आसानी से बाउंड्री बटोरी. सही मार्गदर्शन और लाइन-लेंथ की कमी के कारण उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह खो दी. वह आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.