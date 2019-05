स्टीमाक के कोच बनने से खुश हैं भारतीय खिलाड़ी, कहा- अनुभव से बहुत लाभ होगा

नई दिल्ली: क्रोएशिया के इगोर स्टीमाक (Igor Stimac) के भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बनने पर खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें नए कोच के अनुभव से बहुत लाभ होगा. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने स्टीमाक के साथ दो साल का करार किया है. टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने स्टीमाक के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त होने के बाद ट्वीट किया, "मैं नए बॉस इगोर स्टीमाक को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनने पर शुभकामनाएं देता हूं और उनका स्वागत करता हूं. उनके पास ऊंचे स्तर पर कोचिंग का अच्छा अनुभव है और हमें उसका लाभ मिलेगा."

छेत्री ने कहा, "टीम के खिलाड़ी अपना 100 प्रतिशत देंगे. मैंने टीम के खिलाड़ियों से बात कर ली है और हमने अपनी फिटनेस पर भी काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि हमें जल्द ही परिस्थितियों के अनुरूप होना है."

I’d like to extend a warm welcome to the new boss, @stimac_igor on his appointment as coach of the National team. He brings with him tremendous experience of having coached on some of the biggest stages in football. We will do well to benefit from it.

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 15, 2019