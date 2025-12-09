Advertisement
trendingNow13034707
Hindi Newsक्रिकेट

भारत का वह सूरमा... जिसने कपिल देव के वर्चस्व को तोड़ा, बनाया क्रिकेट का 'अमर' रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: 1932 में पहले टेस्ट से लेकर अब तक भारत ने अब तक 598 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 185 में जीत और 188 में हार मिली है. 224 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए और एक टाई हुआ. इतने विशाल इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने जिसे तोड़ना काफी मुश्किल है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का वह सूरमा... जिसने कपिल देव के वर्चस्व को तोड़ा, बनाया क्रिकेट का 'अमर' रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक सूरमा आए. उन्होंने क्रिकेट के रिकॉर्डबुक में अपना नाम दर्ज कराया. ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड्स स्थापित किया जो अब तक कायम हैं. 1932 में पहले टेस्ट से लेकर अब तक भारत ने अब तक 598 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 185 में जीत और 188 में हार मिली है. 224 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए और एक टाई हुआ. इतने विशाल इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने जिसे तोड़ना काफी मुश्किल है.

कपिल देव ने बनाया था बड़ा रिकॉर्ड

भारत के लिए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपनी कप्तानी में 1983 का विश्व कप जिताने वाले कपिल देव ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 434 टेस्ट विकेटों के साथ 23 मार्च 1994 को संन्यास लिया था. उस समय माना गया था कि कपिल देव का यह रिकॉर्ड मुश्किल ही टूटेगा. क्रिकेट में हर रिकॉर्ड कभी-न-कभी टूटने के लिए बनता है. कपिल देव के रिकॉर्ड को उनके संन्यास के ठीक दस साल बाद अनिल कुंबले ने तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंबले ने 10 साल बाद तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

भारतीय टीम 2004 में बांग्लादेश के दौरे पर थी. 10 दिसंबर को ढाका में पहला टेस्ट शुरू हुआ और 13 दिसंबर को समाप्त हुआ. इस टेस्ट में भारतीय टीम ने पारी और 140 रन से जीत दर्ज की थी. भारतीय टीम की जीत के साथ-साथ यह टेस्ट अनिल कुंबले द्वारा कपिल देव के सर्वाधिक टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है. ढाका टेस्ट के पहले ही दिन मोहम्मद रफीक के रूप में कुंबले ने अपना 435वां टेस्ट विकेट लिया. पारी में कुंबले ने 2 और कुल 4 विकेट लिए थे.

ये भी पढ़ें: 10 मैच, होमग्राउंड और आखिरी पंच... क्या टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड कर पाएंगे? गंभीर-सूर्या की अग्निपरीक्षा

कपिल देव से कम मैचों में ही हासिल की थी उपलब्धि

अनिल कुंबले ने अपने 91वें टेस्ट में 435 विकेट के आंकड़े को छुआ, जबकि कपिल देव ने 131 टेस्ट में 434 विकेट लिए थे. उस टेस्ट में इरफान पठान ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे. 11 विकेट लेने वाले पठान प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. 

ये भी पढ़ें: टी20 में इतिहास रचने के करीब संजू सैमसन और तिलक वर्मा, धोनी-कोहली-रोहित के क्लब में होंगे शामिल

भारत के सबसे सफल गेंदबाज

अनिल कुंबले ने 2 नवंबर 2008 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था. कुंबले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में कुंबले शीर्ष भारतीय गेंदबाज हैं. कुंबले ने 132 टेस्ट में 619 और 271 वनडे में 337 विकेट लिए हैं. सभी फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले मुरलीधरन, वॉर्न और एंडरसन के बाद चौथे स्थान पर हैं. सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी कुंबले मुरलीधरन, वॉर्न और एंडरसन के बाद चौथे स्थान पर हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
Supreme Court News
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी