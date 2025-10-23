Advertisement
trendingNow12971815
Hindi Newsक्रिकेट

खत्म हुआ भारत के इस घातक खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर! कोहली को 7 बार कर चुका है आउट

भारतीय क्रिकेट टीम के एक घातक क्रिकेटर का इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. भारत के इस क्रिकेटर ने 10 साल से टीम इंडिया के लिए कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है. ये स्टार क्रिकेटर आखिरी बार साल 2015 में टीम इंडिया के लिए खेलता नजर आया था. विराट कोहली के लिए खासतौर पर आईपीएल में ये खतरनाक खिलाड़ी सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुआ है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 23, 2025, 05:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ भारत के इस घातक खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर! कोहली को 7 बार कर चुका है आउट

भारतीय क्रिकेट टीम के एक घातक क्रिकेटर का इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. भारत के इस क्रिकेटर ने 10 साल से टीम इंडिया के लिए कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है. ये स्टार क्रिकेटर आखिरी बार साल 2015 में टीम इंडिया के लिए खेलता नजर आया था. विराट कोहली के लिए खासतौर पर आईपीएल में ये खतरनाक खिलाड़ी सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुआ है. 

खत्म हुआ टीम इंडिया के इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर! 

भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज संदीप शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. 32 साल के घातक स्विंग तेज गेंदबाज संदीप शर्मा भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. संदीप शर्मा ने टीम इंडिया के लिए साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. इस सीरीज में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद से संदीप शर्मा को फिर कभी टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला. संदीप शर्मा ने भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1 विकेट ही झटके हैं. संदीप शर्मा का इंटरनेशनल करियर तो पहले ही लगभग खत्म हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली के लिए साबित हुआ है बड़ा सिरदर्द 

तेज गेंदबाज संदीप शर्मा आईपीएल में विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुए हैं. संदीप शर्मा आईपीएल में विराट कोहली को 7 बार आउट कर चुके हैं. संदीप शर्मा आईपीएल में हमेशा से ही विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुए हैं. संदीप शर्मा ने कुल मिलाकर 136 आईपीएल मैचों में 146 विकेट झटके हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 18 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. संदीप शर्मा आईपीएल 2023 सीजन से लेकर अभी तक राजस्थान रॉयल्स टीम का अहम हिस्सा हैं. संदीप शर्मा ने IPL 2025 सीजन के 10 मैचों में 9 विकेट झटके थे.  

दो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले

संदीप शर्मा ने भारत के लिए दो अंडर-19 वर्ल्ड कप (2010 और 2012) खेले हैं. वह भारत की उस अंडर-19 टीम के अहम सदस्य थे, जिसने साल 2012 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. संदीप शर्मा ने यॉर्कर गेंदबाजी और गेंद को स्विंग करने की क्षमता के कारण अपनी पहचान बनाई. संदीप शर्मा की गेंदबाजी शैली की तुलना अक्सर पूर्व भारतीय गेंदबाज प्रवीण कुमार से की जाती रही है. संदीप शर्मा ने आईपीएल में वर्षों तक एक गेंदबाज के रूप में अपनी निरंतरता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसके बावजूद अक्सर उनके प्रदर्शन को कम आंका जाता रहा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sandeep Sharma

Trending news

राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
uddhav thackeray
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन