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Hindi Newsक्रिकेटदिल्ली कैपिटल्स से जुड़े इंडिया के Rap बादशाह, अब IPL का रोमांच होगा डबल, टूर्नामेंट में तबाही मचाएगी DC

दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े इंडिया के Rap बादशाह, अब IPL का रोमांच होगा डबल, टूर्नामेंट में तबाही मचाएगी DC

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स ने दो में से दो मुकाबले जीतकर शानदार लय हासिल कर ली है. इसी बीच DC के कैंपेन से मशहूर हिप हॉप रैपर कृष्णा जुड़ चुके हैं और उन्होंने टीम के लिए एक थीम शांग गाया, जिसे उनके फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:48 PM IST
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आईपीएल 2026 में शनिवार को अपने पहले घरेलू मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने मशूहर रैपर KR$NA के साथ मिलकर ‘दिल्ली रे, वेलकम टू टाइगर टेरिटरी’ नाम का नया गाना रिलीज किया.  कृष्णा के चाहने वालों की कमी नहीं है आज की जनरेशन उन्हें सुनना काफी पसंद करती है. खासकर दिल्ली की आडियंस में उन्हे लेकर एक अलग ही तरह का क्रेज है.  ऐसे में यह गाना राजधानी दिल्ली की पहचान, उसके जोश और बदलती झलक को सामने लाता है. यह ट्रैक टीम के लोकप्रिय एंथम ‘रोर मचा’ का नया वर्जन है. इसमें पुरानी ऊर्जा को बनाए रखते हुए दिल्ली के देसी हिप-हॉप से प्रेरित एक नया और मॉडर्न अंदाज जोड़ा गया है. KRSNA अपनी तेज़ और असरदार लिखाई के लिए जाने जाते हैं और उनका दिल्ली से गहरा रिश्ता इस गाने में साफ नजर आता है, जिससे इसमें एक असली और आज के दौर की फील मिलती है. 

फैंस से जुड़ाव डबल 

इस साझेदारी के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया है कि वह शहर की अलग-अलग पहचान को सामने लाने और फैंस के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह गाना टीम की पहचान को और मजबूत करता है और मैदान के साथ-साथ मैदान के बाहर भी फैंस से जुड़ने का नया जरिया बनता है. टीम के सीईओ सुनील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की आवाज हमेशा से अलग रही है. दमदार, बेबाक और जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं. ‘रोर मचा’ टीम की पहचान बन चुका है, लेकिन ‘दिल्ली रे’ आज के बदलते दिल्ली की नई झलक दिखाता है. उन्होंने कहा कि टीम के लिए जरूरी है कि वह इस बदलती ऊर्जा को सही तरीके से पेश करे, और केआर$एनए के साथ काम करके यह संभव हो पाया.

कृष्णा ने रैप की दी अलग पहचान

वहीं KRSNA ने कहा कि दिल्ली उनका घर है और यहां की ऊर्जा सबसे अलग है. उन्होंने बताया कि इस गाने का मकसद दिल्ली के देसी हिप-हॉप और उसकी असली पहचान को सामने लाना था, ताकि फैंस उससे जुड़ाव महसूस कर सकें. उन्होंने आने वाले सीजन को लेकर उत्साह जताया और टीम को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही.

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खिताब जीतने पर दिल्ली की निगाहें

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) दोनों में हिस्सा लेने वाली टीम है. इस फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास है. टीम की शुरुआत 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से हुई थी, जिसे 2019 में नया नाम और नई पहचान मिली. आईपीएल में टीम ने 2020 में पहली बार फाइनल तक जगह बनाई थी. वहीं 2023 में महिला प्रीमियर लीग शुरू होने पर दिल्ली कैपिटल्स उन पांच शुरुआती टीमों में शामिल थी. महिला टीम का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है. टीम अब तक खेले गए सभी चार सीजन में फाइनल तक पहुंची है, लेकिन हर बार उसे रनर-अप रहना पड़ा है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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