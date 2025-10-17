Advertisement
'दबाव खुद पर ...,' भारत के धाकड़ स्पिनर का गिल को लेकर जबरदस्त बयान, मैच के कुछ घंटों पहले मचाई खलबली

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरु हो गया. दोनों देशों के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं. इसी बीच भारत के बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर एक जरूरी बात कही है.
 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:43 PM IST
Shubman Gill
Shubman Gill

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरु हो गया. दोनों देशों के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं. दोनों के देशों के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है. लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे भारत के स्टार खिलाड़ियों पर सभी की नजरें होंगी. इन दोनों के लिए यह सीरीज बेहद जरूरी होने वाली है. रोहित और विराट दोनों ही ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की थी. इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी के दम पर सभी आलोचकों को जवाब देना चाहेंगे. इसी बीच भारत के बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर एक जरूरी बात कही है.
 
'अच्छा विकास होगा'
3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले अक्षर पटेल ने विराट और रोहित की मौजूदगी गिल को कैसे मदद करेगी इस पर काफी बातें की है. उन्होंने कहा, ' गिल के लिए एकदम सही रहेगा. रोहित और विराट भाई टीम में मौजूद रहेंगे साथ ही उनके पास कप्तानी काफ अनुभव भी है, जो कि गिल को काफी मदद करेगा. ऐसे में बतौर कप्तान गिल का अच्छा विकास होने वाला है. यह उनके लिए बेहद खास सीरीज बन सकती है.'

'दोनों टॉप प्लेयर्स हैं'
उन्होंने आगे कहा, 'गिल की कप्तानी अभी तक एक चीज बहुत अच्छी रही है. उन्होंने कभी दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया.  दोनों ही विश्व स्तर के टॉप खिलाड़ी हैं. उनके फॉर्म के बारे में हमें शुरुआती मैचों के बाद पता लगेगा. साथ ही उनको इतना अनुभव है कि वे बहुत बेहतर समझ पाएंगे. उन्हें क्या करना है. यह चीज गिल को बहुत मदद देगी.  दोनों ही बैंगलोर में मौजूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रैक्टिस कर चुके हैं.तो मुझे लगता है खेलने के लिए तैयार हैं.'

गिल के लिए चैलेंज
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाकर सभी को चौंका दिया था. जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हु ई थी. वहीं, कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने उनके इस फैसला का समर्थन देते हुए गिल को भविष्य का कप्तान माना था. टेस्ट सीरीज में मिली कप्तानी की जिम्मेदारी को गिल ने बखूबी निभाया. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा वह वनडे क्रिकेट में मिली इस जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं. यह पहला मौका होगा जब रोहित और विराट शुभमन गिल की कप्तानी के अंडर खेलेंगे.     

ये भी पढे़ं: भारत और ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच, 350 भी पड़ा छोटा, भारतीय तिकड़ी ने का सुनहरा रिकॉर्ड          

