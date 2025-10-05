141 गेंद पर 314 रन... उड़ाए 35 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने वनडे में जड़ दिया तिहरा शतक

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाकर रख दी और वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक दिया है. भारत के इस बल्लेबाज ने शनिवार 4 अक्टूबर को वनडे क्रिकेट में 141 गेंद पर 314 रन जड़ दिए. इस बल्लेबाज ने अपनी 141 गेंद पर 314 रनों की पारी में 35 छक्के और 12 चौके लगाए. यह बल्लेबाज पिछले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान चर्चा में आया था. वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाला ये क्रिकेटर भले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलता है, लेकिन वह भारतीय मूल का है. हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हरजस सिंह की.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने वनडे में जड़ दिया तिहरा शतक

भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हरजस सिंह ने शनिवार (4 अक्टूबर) को पैटर्न पार्क में वेस्टर्न सबर्ब्स के लिए एक वनडे मैच में तिहरा शतक ठोक दिया. हरजस सिंह ने इस दौरान 141 गेंद पर 314 रनों की पारी खेली. हरजस सिंह की पारी में 35 छक्के और 12 चौके शामिल रहे. मजे की बात ये रही कि हरसज सिंह ने अपनी 314 रनों की पारी में 252 रन केवल बाउंड्री से बना डाले. यह वनडे मैच शनिवार (4 अक्टूबर) को न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत खेला गया था. हरजस सिंह ने इस मैच में वेस्टर्न सबर्ब्स की ओर से खेलते हुए सिडनी क्रिकेट क्लब के खिलाफ तबाही मचाकर रख दी.

वनडे में 141 गेंद पर ठोक दिए 314 रन

न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को वेस्टर्न सबर्ब्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. वेस्टर्न सबर्ब्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 483 रन बना डाले. हरजस सिंह ने इस दौरान अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 141 गेंद पर 314 रन बनाए. हरजस सिंह के इस विस्फोटक तिहरे शतक ने निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हरजस सिंह न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत खेले गए लिमिटेड ओवरों के फॉर्मेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए. हरजस सिंह अगर जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते दिखाई दें तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी.

हरजस सिंह का भारत से गहरा नाता

ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 क्रिकेटर हरजस सिंह का भारत से गहरा नाता रहा है. हरजस सिंह का जन्म साल 2005 में सिडनी में हुआ था. हरजस सिंह का परिवार साल 2000 में चंडीगढ़ से सिडनी आ गया था. हरजस सिंह के पिता ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं. हरजस सिंह साल 2015 में भारत आए थे. हरजस सिंह के मुताबिक उनका परिवार चंडीगढ़ और अमृतसर में रहता है. हरजस सिंह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और वह दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं.

टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में दिया था गहरा जख्म

हरजस सिंह पिछले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान चर्चा में आए थे. ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हरजस सिंह ने भारत के खिलाफ 64 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली थी. हरजस सिंह ने इस दौरान 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए. हरजस सिंह की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 254 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया था. ऑस्ट्रेलिया के दिए गए 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की अंडर 19 टीम 43.5 ओवर में 174 रन पर ऑलआउट हो गई थी. हरजस सिंह की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. इस तरह हरजस सिंह भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में सबसे बड़े विलेन साबित हुए थे.