कौन हैं नील पटेल? ऑस्ट्रेलिया ने खोज निकाला भारत का ये टैलेंटेड बल्लेबाज, अपनी अंडर-19 टीम में तुरंत दिया मौका

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के एक टैलेंटेड बल्लेबाज को खोज निकाला है और तुरंत उसे अपनी अंडर-19 टीम में मौका दे दिया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं... भारतीय मूल के बल्लेबाज नील पटेल की. भारतीय मूल के ओपनिंग बल्लेबाज नील पटेल को ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में बहुत बड़ा मौका मिला है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है. न्यू साउथ वेल्स के इस युवा खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के 16 सबसे होनहार उभरते हुए क्रिकेटरों में चुना गया है. यह दौरा चार हफ्ते का होगा.
ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम 13 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच राजकोट और अहमदाबाद में भारत की अंडर-19 टीम के खिलाफ तीन वनडे और दो चार-दिवसीय मैच खेलेगी. नील पटेल के लिए यह चयन उनके तेजी से आगे बढ़ते करियर में एक और अहम पड़ाव है, उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे रोमांचक युवा बैटिंग टैलेंट के तौर पर अपनी पहचान बना ली है. नील पटेल एक शानदार ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो पार्ट टाइम ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. नील पटेल ने क्रीज पर अपनी निरंतरता और परिपक्वता की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के जूनियर क्रिकेट सिस्टम में तेजी से तरक्की की है.
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (UNSW) क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए नील पटेल ने सिर्फ 16 साल की उम्र में सुर्खियां बटोरीं. वे सिडनी प्रीमियर फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट के इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में 1,000 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बने. नील पटेल ने तब अपना पहला फर्स्ट-ग्रेड शतक भी ठोका था. नील पटेल के शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें एडिलेड में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंडर-19 मेन्स टैलेंट कैंप के लिए भी चुना गया, जहां उन्हें देश के बड़े युवा टैलेंट में से एक के तौर पर पहचाना गया. फिलहाल न्यू साउथ वेल्स के लिए जूनियर लेवल पर ओपनिंग बैटिंग करने वाले नील पटेल लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने और साथ ही स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं.
नील पटेल बैटिंग के अलावा ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से भी योगदान देते हैं, जिससे वे एक बेहतरीन ऑल-राउंड विकल्प बन जाते हैं. अपनी बढ़ती शोहरत के बावजूद, नील पटेल का मानना है कि अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए, इस युवा खिलाड़ी ने बताया कि कोचों की सलाह के बाद वे अपने बैक-फुट गेम पर काफी काम कर रहे हैं. नील पटेल ने कहा, 'बैटिंग के मामले में, यह बैक-फुट गेम की बात है. मुझे अपने कोचों से इस पर काम करने के तरीके के बारे में सलाह मिली है.'
नील पटेल की एक अनोखी आदत है कि वे हर पारी का ब्योरा 'वननोट' (OneNote) जर्नल में रखते हैं. हर मैच के बाद, वे नोट करते हैं कि क्या अच्छा रहा और कहां सुधार की जरूरत है, जिससे उन्हें अपनी तरक्की के लिए जवाबदेह बने रहने में मदद मिलती है. नील पटेल ने बताया, 'मुझे लगता है कि यह बस अपने काम पर ध्यान देने और जवाबदेह बने रहने का एक तरीका है. वननोट मेरे प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है. मैंने क्या अच्छा किया और हर मैच में किस चीज में सुधार कर सकता हूं, ताकि मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहूं.' क्रिकेट से दूर, नील पटेल को खाना बनाना, अपने पिता के साथ शतरंज खेलना पसंद है.