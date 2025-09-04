टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा 20 साल का ये 'भारतीय बल्लेबाज', एशिया कप में इस टीम ने दिया मौका

Who is Aryansh Sharma: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच भिड़ंत से दुबई में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. वहीं, दूसरे मैच में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की टक्कर यूएई से होनी है. यह मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जबकि अब यूएई ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है. मुहम्मद वसीम यूएई के कप्तान हैं. यूएई ने अपनी टीम में 20 साल के एक युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसका ताल्लुक भारत से है. आइए जानते हैं इस क्रिकेटर के बारे में...

टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा ये 'भारतीय'

दरअसल, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो भारतीय मूल के क्रिकेटर आर्यांश शर्मा हैं, जिन्हें यूएई ने एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया है. आर्यांश शर्मा संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं. वह एक विकेटकीपर हैं. उनका जन्म 3 दिसंबर 2004 को गाजियाबाद, भारत में हुआ था. वह दो साल की उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात चले गए. उन्होंने दुबई स्थित मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ाई की, जिसके बाद अब वह यूएई क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं. देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में यूएई के ओपनिंग मैच में भारत के खिलाफ उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किया जाता है या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: यशस्वी जायसवाल-श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल...धोनी के 'चेलों' ने मचाया गदर, सुपरस्टार ने ठोका शतक

आर्यांश शर्मा का करियर

आर्यांश ने वेस्टइंडीज में 2022 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में यूएई का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 2024 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए 2023 एशिया डिवीजन वन क्वालीफायर में भी टीम का प्रतिनिधित्व किया. मार्च 2023 में आर्यांश को 2023 नेपाल ट्राई सीरीज के लिए सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया गया, जिसके जरिए यूएई ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया. उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ के अंतिम मैच में जर्सी के खिलाफ अपने एक दिवसीय इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की. अब तक यह क्रिकेटर 18 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है, जिसमें 700 से ज्यादा रन बनाए हैं.

यूएई टीम का ऐलान

एशिया कप के लिए यूएई ने टीम का ऐलान कर दिया है. 17 सदस्यीय टीम की कमान मुहम्मद वसीम को सौंपी गई है. टीम में तेज गेंदबाज मतिउल्लाह खान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह को शामिल किया गया है.

मतिउल्लाह खान और सिमरनजीत सिंह के अलावा एशिया कप के लिए घोषित यूएई की टीम में वही खिलाड़ी शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही त्रिकोणीय टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. मतिउल्लाह ने अब तक यूएई के लिए एक वनडे और पांच टी20 मैच खेले हैं. आखिरी बार इस साल जुलाई में पर्ल ऑफ अफ्रीका सीरीज में नाइजीरिया के खिलाफ वह टी20 मैच खेले थे.

— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) September 4, 2025

सिमरनजीत ने यूएई के लिए अब तक 5 वनडे और 11 टी20 मैच खेले हैं. आखिरी बार दिसंबर 2024 में गल्फ टी20 चैंपियनशिप के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह टी20 खेले थे. यूएई ने आखिरी बार 2016 में बांग्लादेश में एशिया कप में खेला था. 2016 में एशिया कप पहली बार टी20 प्रारूप में खेला गया था. यूएई को भारत, ओमान और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. यूएई अपना पहला मैच 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत से खेलेगी. इसके बाद 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से भिड़ेगी और फिर 17 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी.

यूएई टीम

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान.