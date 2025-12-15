W, W, W, W, W, W, W, W, W, W.. एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज से थर्राए विरोधी, टीम इंडिया का 'विभीषण', अब फिर हुई वापसी

IND vs SA: भारत में क्रिकेट के टैलेंट की खान है. कई बड़े नाम आज टीम इंडिया की तरफ से खेलकर दुनियाभर में गदर काट रहे हैं तो कुछ भारतीय मूल के होकर विदेशी टीमों की रीढ़ बने हुए हैं. न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे ही एक भारतीय मूल के खिलाड़ी की वापसी हुई है जिसने 'विभीषण' का रोल निभाकर भारतीय टीम को जख्म दे दिए. एक बार फिर ये खिलाड़ी अपना जलवा बिखेरने को तैयार है. न्यूजीलैंड की टीम के लिए ये दिग्गज अपनी टीम के लिए घरेलू मैदान पर 5 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलने उतरेगा.

टीम में हुई एंट्री

हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर एजाज पटेल की. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम में चुना गया है. यह मैच गुरुवार से माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. एजाज पटेल को ब्लेयर टिकनर की जगह टीम में शामिल किया गया है. टिकनर दूसरे टेस्ट के दौरान वेलिंगटन में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लगने के कारण बाहर हो गए थे.

भारत में घुसकर मचाया था हाहाकार

37 वर्षीय एजाज पटेल वही गेंदबाज हैं, जिन्होंने वर्ष 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में सभी दस विकेट लिए थे. फरवरी 2020 के बाद यह उनका घरेलू जमीन पर पहला टेस्ट मैच हो सकता है.

एजाज पटेल ने आखिरी बार वर्ष 2024 में भारत दौरे के दौरान तीसरे टेस्ट में खेला था. उस मैच में उन्होंने 160 रन देकर 11 विकेट लिए थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. उस दौरे में न्यूजीलैंड ने भारत को 3–0 से हराया था.

हेड कोच ने की तारीफ

हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि एजाज ऐसे गेंदबाज हैं, जिन पर टीम भरोसा कर सकती है. उन्होंने बताया कि बे ओवल की पिच पर आमतौर पर गेंद ज्यादा घूमती है और उनकी गेंदबाजी टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है.

वाल्टर ने कहा, 'तीसरे टेस्ट में एक और स्पिनर को शामिल करने से हमारे गेंदबाजी आक्रमण में थोड़ी और विविधता आएगी, साथ ही हमारे सीमर्स भी हैं जो इस सीरीज में अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.'

टॉम ब्लंडेल का भी कमबैक

विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी टीम में लौट आए हैं. वे पहले टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे. कोच ने कहा कि टॉम अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उनका अनुभव टीम के लिए बहुत अहम है, खासकर तब जब टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हैं. ब्लंडेल की गैरमौजूदगी में डेब्यू करने वाले मिच हे अब कैंटरबरी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। कोच ने उनके प्रदर्शन की भी सराहना की. तेज गेंदबाज माइकल रे, जैक फॉल्क्स, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क तीसरे टेस्ट के लिए टीम में बने हुए हैं. माइकल रे ने वेलिंगटन टेस्ट में अपने पहले ही मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था.

तीसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम इस प्रकार है

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, डेरिल मिशेल, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, विल यंग