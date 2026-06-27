देश बदलकर भारत के इस तेज गेंदबाज ने टीम इंडिया को दिया सबसे बड़ा घाव, रातोंरात बन गया आयरलैंड की जीत का हीरो

भारतीय मूल के एक आयरिश तेज गेंदबाज ने टीम इंडिया को सबसे बड़ा घाव दिया है. आयरलैंड ने शुक्रवार को खेले गए पहले T20I मैच में भारत को 34 रन से हरा दिया है. आयरलैंड की यह जीत ऐतिहासिक है. यह पहला मौका है, जब आयरलैंड ने भारतीय टीम को हराया है. जयपुर से 100 किलोमीटर दूर टोंक नाम के छोटे से शहर में जन्मे जय मूंदरा पंजाब के सिमी सिंह के बाद आयरलैंड के लिए खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं.
तेज गेंदबाज जय मूंद्रा ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ अपने T20I डेब्यू में पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इस पल को यादगार बना दिया. दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने संजू सैमसन को 4 गेंदों पर 5 रन पर आउट करके आयरलैंड को शुरुआती सफलता दिलाई. जय मूंद्रा इस तरह मैथ्यू हम्फ्रीज के बाद T20I डेब्यू में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले आयरलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए. जय मूंद्रा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को 5 रन पर आउट किया. जय मूंद्रा की ऑफ-स्टंप के बाहर 139 KMPH की रफ्तार से फेंकी गई एक गेंद पर संजू सैमसन ने गलत शॉट खेला.
संजू सैमसन के बल्ले के अंदरूनी किनारे से गेंद लगकर स्टंप्स से टकराई और मिडिल व लेग स्टंप के निचले हिस्से पर जा लगी, जिससे आयरलैंड को शुरुआती सफलता मिली. जय मूंद्रा ने इसके बाद भारतीय पारी के 16वें ओवर में टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे को अपना शिकार बनाया. जय मूंद्रा ने 16वें ओवर की छठी गेंद पर शिवम दुबे को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया. जय मूंद्रा ने भारत के खिलाफ इस T20I मैच में 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट झटके. जय मूंद्रा का इकोनॉमी रेट भी इस दौरान 6.20 का रहा है. इससे पहले साल 2023 में मैथ्यू हम्फ्रीज T20I डेब्यू में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले आयरलैंड के पहले गेंदबाज बने थे. बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए मैथ्यू हम्फ्रीज ने दो ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट के रिकॉर्ड के साथ अपना स्पेल पूरा किया. आयरलैंड ने वह मैच 7 विकेट से जीता था.
राजस्थान में जन्मे तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर जय मूंदरा को भारत के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम में पहली बार चुना गया था. पंजाब के सिमी सिंह के बाद वह आयरलैंड के लिए खेलने वाले दूसरे एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं. जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर टोंक नाम के छोटे से शहर में जन्मे जय मूंदरा की क्रिकेट में बचपन से ही दिलचस्पी थी और उन्होंने एक अकादमी जॉइन की थी. हालांकि उन्होंने एक तेज गेंदबाज के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन किशोरावस्था में उनकी भूमिका बदल गई.
16 साल की उम्र तक, उन्हें खास तौर से टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर देखा जाने लगा. साल 2019 में ग्रेजुएशन के बाद जय मूंदरा को एक बड़ा फैसला लेना था. फुल-टाइम कॉर्पोरेट करियर चुनने और शायद क्रिकेट छोड़ने के बजाय, उन्होंने इस खेल को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया. साल 2021 में 24 साल की उम्र में वह इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री करने के लिए आयरलैंड चले गए और साथ ही एक क्रिकेटर के तौर पर भी खुद को बेहतर बनाते रहे. यह कदम निर्णायक साबित हुआ.