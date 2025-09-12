Asia Cup 2025: ओमान से खेलता है भारत का ये खूंखार बल्लेबाज, उड़ा देगा पाकिस्तान की धज्जियां
Asia Cup 2025: ओमान से खेलता है भारत का ये खूंखार बल्लेबाज, उड़ा देगा पाकिस्तान की धज्जियां

Asia Cup 2025: ओमन और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत का एक खूंखार बल्लेबाज ओमान के लिए क्रिकेट खेलता है और वह आज होने वाले एशिया कप 2025 के मैच में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है. ओमान के लिए क्रिकेट खेलने वाला ये भारतीय पाकिस्तान को वो घाव देगा, जो वह कभी नहीं भूलेगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 12, 2025, 01:48 PM IST
ओमान से खेलता है भारत का ये खूंखार बल्लेबाज

ओमान क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले भारतीय मूल के क्रिकेटर जतिंदर सिंह आज एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मुकाबले में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा सकते हैं. 36 साल के जतिंदर सिंह ओमान की कप्तानी करते हैं और एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं. जतिंदर सिंह विकेटकीपिंग भी करते हैं. जतिंदर सिंह ने अभी तक ओमान के लिए 64 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1399 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल मैचों में जतिंदर सिंह का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 73 रन है.

कौन हैं जतिंदर सिंह?

जतिंदर सिंह का जन्म 5 मार्च 1989 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. जतिंदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह 1975 में नौकरी करने के लिए ओमान चले गए थे. जतिंदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह रॉयल ओमान पुलिस के लिए कारपेंटर का काम करते थे. इसके बाद साल 2003 में जतिंदर सिंह अपनी मां और भाई-बहन को लेकर पिता के पास ओमान आ गए. जतिंदर सिंह ने ओमान के मस्कट स्ठित एक स्कूल में पढ़ाई की है.

साल 2015 में ओमान के लिए इंटरनेशनल करियर का आगाज

पढ़ाई के साथ-साथ जतिंदर सिंह ने क्रिकेट में भी अपने करियर का आगाज किया. जतिंदर सिंह ओमान की मशहूर कंपनी खिमजी रामदास के सेल्स डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं. जतिंदर सिंह ने 2007 ACC अंडर-19 एलीट कप के दौरान पांच मैचों में ओमान अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था. जतिंदर सिंह ने साल 2015 में ओमान के लिए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया. जतिंदर सिंह ने 2015 में T20I डेब्यू और 2019 में ODI डेब्यू किया था. जतिंदर सिंह ने ओमान के लिए 61 वनडे मैचों में 1704 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 118 रन है.

