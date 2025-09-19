कानपुर से ओमान पहुंचे शुक्ला, आज भारत के खिलाफ खेलेगा एशिया कप का मैच, करता है डेटा ऑपरेटर की जॉब
Advertisement
trendingNow12928413
Hindi Newsक्रिकेट

कानपुर से ओमान पहुंचे शुक्ला, आज भारत के खिलाफ खेलेगा एशिया कप का मैच, करता है डेटा ऑपरेटर की जॉब

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला आज यानी शुक्रवार 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. कानपुर में जन्मा भारत का एक क्रिकेटर आज ओमान क्रिकेट टीम के लिए अबू धाबी के मैदान पर टीम इंडिया के खिलाफ एशिया कप टी20 2025 का मैच खेलने के लिए उतरेगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 19, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानपुर से ओमान पहुंचे शुक्ला, आज भारत के खिलाफ खेलेगा एशिया कप का मैच, करता है डेटा ऑपरेटर की जॉब

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मुकाबला आज यानी शुक्रवार 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. कानपुर में जन्मा भारत का एक क्रिकेटर आज ओमान क्रिकेट टीम के लिए अबू धाबी के मैदान पर टीम इंडिया के खिलाफ एशिया कप टी20 2025 का मैच खेलने के लिए उतरेगा. कानपुर का यह क्रिकेटर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ओमान पहुंच गया. यहां तक कि यह क्रिकेटर ओमान में डेटा ऑपरेटर की जॉब भी करता है.

कानपुर से ओमान पहुंचे शुक्ला

31 साल के विनायक शुक्ला ओमान के एक टैलेंटेड विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. विनायक शुक्ला का जन्म 18 जून 1994 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में हुआ था. विनायक शुक्ला ने अपने गृहनगर कानपुर में क्रिकेट खेलना शुरू किया और बाद में वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए और क्रिकेट में करियर बनाने के लिए साल 2021 में ओमान चले गए. ओमान में विनायक शुक्ला एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं. विनायक शुक्ला भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के बचपन के दोस्त हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2024 में ओमान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया

कानपुर के विनायक शुक्ला ने साल 2021 में अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ने के बाद से एक लंबा सफर तय किया है. विनायक शुक्ला को पता था कि बड़े मंच पर जगह बनाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी. विनायक शुक्ला ने अपनी जिंदगी को बदलने वाला फैसला लिया और ओमान जाने का फैसला किया. विनायक शुक्ला ने 14 दिसंबर 2024 को ओमान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 10 फरवरी 2025 को अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया.

गुजारे के लिए करनी पड़ती है डेटा ऑपरेटर की जॉब

चूंकि ओमान क्रिकेट के प्रति समर्पित देश नहीं है, ऐसे में वह एक कैलेंडर वर्ष में केवल कुछ ही सीरीज खेलता है. इसलिए ओमान के क्रिकेटर्स को गुजारा करने के लिए जॉब करने की जरूरत पड़ती है. विनायक शुक्ला ओमान में एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं. विनायक शुक्ला एक साल से भी अधिक समय से जॉब और क्रिकेट के बीच तालमेल बिठा रहे हैं. विनायक शुक्ला दिन में जॉब करते हैं और रात को क्रिकेट की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं. कड़ी मेहनत और थोड़ी किस्मत के साथ, विनायक शुक्ला ने अपना सपना पूरा कर लिया, जब उन्होंने साल 2024 में ओमान नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी. विनायक शुक्ला महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Vinayak Shukla

Trending news

Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
;