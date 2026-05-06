10 गेंद पर ठोका अर्धशतक... भारत के खूंखार 'कनपुरिया' बल्लेबाज ने उड़ाए 7 छक्के, 510 की स्ट्राइक रेट से मचाई दहशत

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने 10 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का असंभव महारिकॉर्ड बना दिया है. इस बल्लेबाज ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने 10 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. ये क्रिकेटर भले ही ओमान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, लेकिन वह भारत में जन्मा है. इस खूंखार बल्लेबाज का कानपुर से गहरा नाता है.
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भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने 10 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का असंभव महारिकॉर्ड बना दिया है. इस बल्लेबाज ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने 10 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. ये क्रिकेटर भले ही ओमान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, लेकिन वह भारत में जन्मा है. इस खूंखार बल्लेबाज का कानपुर से गहरा नाता है. यह बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि भारतीय मूल के ओमानी क्रिकेटर विनायक शुक्ला हैं.
10 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का यह महारिकॉर्ड भारतीय मूल के ओमानी क्रिकेटर विनायक शुक्ला के नाम पर दर्ज है. ओमानी क्रिकेटर विनायक शुक्ला ने 2 नवंबर 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ हांग-कांग इंटरनेशनल सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट के एक मैच में 10 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था. विनायक शुक्ला ने 10 गेंदों पर 51 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. विनायक शुक्ला का स्ट्राइक रेट इस दौरान 510 था. हांग-कांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट का दर्जा प्राप्त है. हांग-कांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट के तहत 6-6 ओवर के मैच खेले जाते हैं.
विनायक शुक्ला की पारी में 7 छक्के और 2 चौके शामिल रहे. हांग-कांग के शहर मोंग कोक में खेले गए इस हांग-कांग सुपर सिक्सेस के मैच में ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में 159/0 का स्कोर खड़ा किया. ओमान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 6 ओवरों में 94 रनों का टारगेट दिया. जवाब में इंग्लैंड की टीम 6 ओवर में 4 विकट खोकर 94 रन ही बना पाई. विनायक शुक्ला की पारी की बदौलत ओमान ने यह मैच 67 रन से जीत लिया.
विनायक शुक्ला का जन्म 18 जून 1994 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में हुआ था. कानपुर का यह क्रिकेटर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ओमान पहुंच गया. विनायक शुक्ला ओमान में डेटा ऑपरेटर की जॉब करते हैं. 31 साल के विनायक शुक्ला ओमान के एक टैलेंटेड विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. विनायक शुक्ला ने अपने गृहनगर कानपुर में क्रिकेट खेलना शुरू किया और बाद में वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए और क्रिकेट में करियर बनाने के लिए साल 2021 में ओमान चले गए. ओमान में विनायक शुक्ला एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं. विनायक शुक्ला भारतीय क्रिकेटर और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के बचपन के दोस्त हैं.
कानपुर के विनायक शुक्ला ने साल 2021 में अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ने के बाद से एक लंबा सफर तय किया है. विनायक शुक्ला को पता था कि बड़े मंच पर जगह बनाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी. विनायक शुक्ला ने अपनी जिंदगी को बदलने वाला फैसला लिया और ओमान जाने का फैसला किया. विनायक शुक्ला ने 14 दिसंबर 2024 को ओमान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 10 फरवरी 2025 को अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया.
चूंकि ओमान क्रिकेट के प्रति समर्पित देश नहीं है, ऐसे में वह एक कैलेंडर वर्ष में केवल कुछ ही सीरीज खेलता है. इसलिए ओमान के क्रिकेटर्स को गुजारा करने के लिए जॉब करने की जरूरत पड़ती है. विनायक शुक्ला ओमान में एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं. विनायक शुक्ला दिन में जॉब करते हैं और रात को क्रिकेट की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं. कड़ी मेहनत और थोड़ी किस्मत के साथ, विनायक शुक्ला ने अपना सपना पूरा कर लिया, जब उन्होंने साल 2024 में ओमान नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी. विनायक शुक्ला महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं.