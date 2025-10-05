Advertisement
trendingNow12949018
Hindi Newsक्रिकेट

351 SR और 27 गेंद में शतक.. गेल के 175 रन का महारिकॉर्ड भी होने वाला था फेल, T20I में इस भारतीय ने उड़ाए 18 छक्के

Fastest Century in T20I: टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी और सबसे तेज शतक की बात आती है तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर क्रिस गेल का नाम दिखता है. लेकिन कई फैंस इस बात से अनजान हैं कि टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक एक भारतीय के नाम है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 05, 2025, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Umpire Six Signal
Umpire Six Signal

Fastest Century in T20I: टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी और सबसे तेज शतक की बात आती है तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर क्रिस गेल का नाम दिखता है. लेकिन कई फैंस इस बात से अनजान हैं कि टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक एक भारतीय के नाम है. इस भारतीय ने न सिर्फ क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त किया बल्कि उनके 175 रन की पारी के महारिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया था. 

गेल के नाम 30 गेंद में था शतक 

क्रिस गेल के नाम टी20 में सबसे तेज 30 गेंद में शतक का महारिकॉर्ड था. उन्होंने साल 2013 आईपीएल में आतिशी पारी खेली थी. उस दौरान क्रिस गेल के बल्ले से 175 रन देखने को मिले थे जो टी20 क्रिकेट में आज भी सबसे बड़ी पारी है. उन्होंने 66 गेंद में 17 छक्कों और 13 चौकों की बदौलत 175 रन की पारी खेली थी और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है. लेकिन 30 गेंद में शतक का रिकॉर्ड 2024 में 3 बार जबकि 2025 में एक बार टूट चुका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस भारतीय की 27 गेंद में सेंचुरी

टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी भारतीय मूल के बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम है. हरियाणा से कनेक्शन रखने वाले साहिल एस्टोनिया के लिए खेलते हैं. उन्होंने साइप्रस के खिलाफ 18 छक्के और 6 चौके जमाए और महज 41 गेंद में 144 रन की आतिशी पारी खेली. पिछले साल बना साहिल चौहान का ये रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन सा नजर आता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़ने में कामयाब होता है या नहीं.

ये भी पढे़ं.. 'वो टीम में क्यों हैं?' टीम इंडिया में गंभीर के 'फेवरेट' की एंट्री, BCCI के फैसले पर भड़का वर्ल्ड कप विनर

दूसरे नंबर पर कौन? 

दूसरे नंबर पर टर्की और बुल्गेरिया के बीच मैच में बना रिकॉर्ड है. इसमें मोहम्मद फहाद ने 29 गेंद में इसी साल सेंचुरी ठोकी थी. टर्की के इस बल्लेबाज ने 34 गेंद में 120 रन की पारी खेली थी जिसमें 12 छक्के और 10 चौके देखने को मिले थे. हालांकि, साहिल चौहान इस रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए थे. साहिल ने टी20 इंटरनेशनल की पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी कायम किया था. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
;