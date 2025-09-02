'हनुमान भक्त' की चरखी पर नाचे बल्लेबाज, 2.5 घंटे में पूरी टीम पर गिरी गाज, बनाया गजब रिकॉर्ड
'हनुमान भक्त' की चरखी पर नाचे बल्लेबाज, 2.5 घंटे में पूरी टीम पर गिरी गाज, बनाया गजब रिकॉर्ड

ENG vs SA: साउथ अफ्रीका की टीम आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के बाद से प्रचंड फॉर्म में नजर आ रही है. फॉर्मेट कोई भी हो अफ्रीकी टीम की दहशत चारो तरफ देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका ने हाल ही में जीत के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर किया अब इंग्लैंड पर दाग लगा दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:29 PM IST
Keshav Maharaj
ENG vs SA: साउथ अफ्रीका की टीम आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के बाद से प्रचंड फॉर्म में नजर आ रही है. फॉर्मेट कोई भी हो अफ्रीकी टीम की दहशत चारो तरफ देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका ने हाल ही में जीत के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर किया अब इंग्लैंड पर दाग लगा दिया है. अफ्रीका के भारतीय मूल के खिलाड़ी केशव महाराज का इस मैच में भी जलवा देखने को मिला है. उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को फिरकी पर नचाया और पूरी टीम को 131 पर ही समेट दिया. 

इंग्लैंड हुई फुस्स

साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दे दिया. इंग्लिश टीम शुरू में ही फुस्स हुई और टीम को पहला झटका 13 के स्कोर पर जबकि दूसरा 44 के स्कोर पर लगा. एक छोर से विकेटों का सिलसिला जारी था दूसरा छोर सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ संभाले हुए नजर आए. उन्होंने 54 रन की पारी खेलकर टीम की लाज बचाई. लेकिन स्मिथ के विकेट के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. 

मुल्डर महाराज ने बरपाया कहर

अफ्रीका की तरफ से वियान मुल्डर और केशव महाराज ने किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया. स्मिथ को छोड़कर कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी छूने में कामयाब नहीं हुआ. केशव महाराज ने जैकब बेथेल, आदिल रशीद, विल जैक्स और सोनी बेकर को अपने जाल में फंसाया. वहीं मुल्डर ने जेमी स्मिथ, जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर का शिकार किया. आंद्रे बर्गर और लुंगी एनगीडी के खाते भी 1-1 विकेट लगे. 

बनाया रिकॉर्ड

केशव महाराज ने अपने इस प्रदर्शन से गजब का रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी स्पिनर के मामले में इमरान ताहिर को पीछे छोड़ा है. 2011 वर्ल्ड कप में 38 रन देकर 4 विकेट झटके थे. अब महाराज ने महज 22 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए हैं. इंग्लिश टीम 50 ओवर की पारी में महज 2.5 घंटे में ही सिमट गई.

 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

ENG vs SA

