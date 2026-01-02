Advertisement
trendingNow13061673
Hindi Newsक्रिकेटउस्मान ख्वाजा का संन्यास.. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की हो रही थू-थू, पूर्व क्रिकेटर ने ECB की तारीफ से जले पर छिड़का नमक

उस्मान ख्वाजा का संन्यास.. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की हो रही 'थू-थू', पूर्व क्रिकेटर ने ECB की तारीफ से जले पर छिड़का नमक

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. ख्वाजा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिडनी में रविवार से शुरू हो रहा टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मं नस्लीय भेदभाव का जिक्र किया, जिसके बाद चारों तरफ बोर्ड की थू-थू हो रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Usman Khawaja
Usman Khawaja

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. ख्वाजा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिडनी में रविवार से शुरू हो रहा टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मं नस्लीय भेदभाव का जिक्र किया, जिसके बाद चारों तरफ बोर्ड की थू-थू हो रही है. भारतीय मूल के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर इंग्लैंड के लिए खेले और उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक छिड़क दिया है. 

क्या बोले पनेसर?

ख्वाजा के बयान पर आईएएनएस से बात करते हुए इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पनेसर ने कहा कि उन्हें अपने करियर के दौरान किसी भी तरह के नस्लीय भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा. उन्हें हमेशा अपने टीम के साथियों और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का पूरा समर्थन मिला. पनेसर ने इंग्लैंड के लिए 2016 से 2013 के बीच 50 टेस्ट खेल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी मूल के हैं ख्वाजा

पाकिस्तानी मूल के उस्मान ख्वाजा ने अपने संन्यास वाले संबोधन में कहा, 'मैंने हमेशा थोड़ा अलग महसूस किया है. मैं एक अश्वेत क्रिकेटर हूं, और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, मेरी राय में, सबसे बड़ी नेशनल टीम है. यह हमारा गर्व और खुशी है, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया गया है और कुछ चीजें हुई हैं, उससे भी मुझे बहुत अलग महसूस हुआ है.'

ये भी पढे़ं.. 'बवाल' के बाद IPL 2026 से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान? BCCI की तरफ से आया ये बयान

ख्वाजा ने भेदभाव पर कही ये बात

उन्होंने पर्थ टेस्ट से पहले तीन दिन गोल्फ खेलने के लिए हुई आलोचना के बारे में भी बात की, जहां उनकी पीठ में ऐंठन हो गई थी, जिससे वह दोनों इनिंग्स में ओपनिंग नहीं कर पाए थे. उन्होंने कहा, 'मेरी पीठ में ऐंठन थी. इसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता था. जिस तरह से मीडिया और पूर्व खिलाड़ियों ने मुझ पर हमला किया, मैं दो दिन तक इसे झेल सकता था, लेकिन मैंने लगभग पांच दिन लगातार इसे झेला. ये वही नस्लभेदी सोच हैं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बड़ा हुआ हूं. हम उनसे पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाए हैं. मैंने पहले कभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में किसी के साथ ऐसा बर्ताव होते नहीं देखा, खासकर उनके लिए जिन्होंने मुझ पर टिप्पणी की.' 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Monti Panesar

Trending news

नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
Narendra Modi
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
National News
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
West Bengal political violence
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल